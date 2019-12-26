Находка, возможно времен Золотой Орды, обнаружена в Тайыншинском р-не

Учебно-научный центр археологии — одно из самых интересных мест в главном вузе региона. Здесь североказахстанские исследователи собирают находки разных исторических периодов. Например, эти сосуды из мавзолея времен Золотой Орды наши ученые обнаружили осенью в Уалихановском районе.

А еще здесь есть еще одна находка. Как удалось определить, это останки женщины монголоидной расы. Она была небольшого роста, уже преклонных лет. Древнее захоронение этой осенью абсолютно случайно нашли жители Тайыншинского района.

Анатолий Плешаков, руководитель учебно-научного центра археологии при СКГУ им. М.Козыбаева:

— У села Донецкого было когда-то небольшое озеро, но карьерами разрабатывался песок, глина. Сейчас там огромные карьеры. По версии молодой мальчик увидел череп человека и сказал отцу, что здесь эта находка. Они раскопали обрушенную часть культурного слоя. Этим вопросом заинтересовалась еще и прокуратура, она сопровождает уголовные дела. Там сейчас существует программа по охране памятников историко-культурного наследия нашей области, вместе с сотрудником мы выезжали на место, где приняли по акту все эти предметы.

Рядом с останками женщины был небольшой набор предметов: железный обломок, зеркальце, кожаный чехол для него, ножницы, деревянный гребень. Практически все, что нужно для работы парикмахера, или даме, которая любила ухаживать за собой, предположительно 7 или 10 веков назад.

Анатолий Плешаков, руководитель учебно-научного центра археологии при СКГУ им. М.Козыбаева:

— Наибольший интерес представляет из себя зеркало с изображением рыб, мы его почистили. Такие зеркала известны с конца раннего железного века. Абсолютно точную датировку мы дать не можем, но это ясно, что средневековье и, вероятнее всего, время Золотой Орды, мы знаем подобные находки с соседних территорий. Почему-то самые красивые необычные вещи находятся случайно.

Как они сохранились спустя столько времени, для ученых пока загадка. Ее раскрыть возьмутся челябинские исследователи. А еще помогут с реставрацией. Еще один обломок, предположительно металлической посуды, тоже был в Донецком захоронении. В следующем году нетронутую его часть, которую не успели раскопать из-за холодов, исследуют более подробно.

Дарья Пышмынцева