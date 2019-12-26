Эксперты: в продаже появился страшный никотиновый продукт — снюс

Такой вот развлекательный контент получается. Блогерам — лайки и просмотры, а зрителям — «забавная» инструкция по использованию, как заверяют авторы роликов, безвредных табачных смесей. Но глядя на это видео, которое разлетелось в социальных сетях, начинаешь сомневаться в их безобидности.

Школьник из России после никотиновой «конфеты» не смог ответить ни на один вопрос своей мамы, во время разговора он с трудом стоял на ногах. А этого мальчика в Башкирии из школы на руках вынесли родители, ребенка немедленно доставили на скорой в больницу. Ему стало плохо после тех самых, якобы, «безвредных» табачных смесей.

Через день после случившегося глава Башкортостана дал владельцам магазинов, в которых они реализуют снюсы, сутки, чтобы убрать их с прилавков. Российские исследователи сейчас тщательно изучают новый вид никотиновых смесей, чтобы собрать максимум данных для их запрета. Его 5 дней назад временно ввели в Казахстане.

Жандарбек Бекшин, председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана

— Если снюсы не снимут с продажи, будут штрафы, а штрафы сейчас сами знаете, высокие… Мы немедленно приступили к их исследованию. В Северном Казахстане в такой смеси, произведенной в Санкт-Петербурге, выявлено содержание никотина 52 миллиграмма на грамм. Это грозит ребенку летальным исходом. К счастью, в Казахстане смертельных случаев не было, и мы не будем их ждать. Если сейчас не принять комплексные меры, эта опасность распространится по всей стране. Родители наших учеников должны знать о новой угрозе…».

Одну порцию снюса, который сегодня изготавливается в разных формах, можно приравнять почти к трем пачкам сигарет, говорит специалист областного наркологического диспансера Елена Примакова.

С таким мощнейшим воздействием на организм с трудом справляются взрослые, что тогда говорить о детях. Они из любопытства пробуют никотиновые смеси, полный состав которых пока остается загадкой. Не осознавая при этом последствий таких экспериментов.

Елена Примакова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом областного наркологического диспансера:

— Хочу обратить внимание родителей, педагогов на то, что если вдруг они видят странные увлечения, что несовершеннолетние носят баночки с конфетками, леденцами, предлагают друг другу, начали замечать странное состояние за детьми, бледные кожные покровы, нет контакта, суженое сознание нужно бить тревогу, приглашать врача с целью диагностики.

Объяснять, что снюс — это плохо — работа полицейских. Пока в силу не вступит окончательный запрет на никотиновые смеси, профилактика — единственное, чем они могут заниматься.

Галина Жолумбетова, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Сотрудниками полиции в учебных заведениях во время всего учебного периода согласно плана проведения мероприятий антинаркотической направленности проводятся профилактические мероприятия, на которых разъясняются последствия употребления наркотических средств, психоактивных препаратов, также насваев, снюсов, электронных сигарет.

К сожалению, в случае с наркотиками запрет и профилактика не всегда дают желаемый эффект. Те же спайсы в нашей стране по закону реализовываться не должны, но некоторых продавцов и любопытную молодежь это не останавливает. В 2019-м интерес к опасной синтетике 10 раз приводил несовершеннолетних в реанимацию детской областной больницы.

Нурлан Жакупов, заместитель главного врача детской областной больницы:

-При поступлении бросается в глаза выраженное психомоторное возбуждение, дети неадекватные, в контакт не вступают, у них зрительные и слуховые галлюцинации, они мечутся, им надо бежать, что-то делать. Они поднимаются в реанимацию и там начинается интенсивная терапия. Мы внутривенно вводим растворы, пытаемся эти токсические вещества вымыть из сосудистого русла, затем дети приходят в нормальное состояние.

Восстанавливаются, а потом снова идут покупать синтетические курительные смеси, с тяжелым отравлением попадают в реанимацию детской областной и так по кругу. Таких ребят немного, их в больнице хорошо знают. А вот с фактами отравления снюсами детские североказахстанские врачи пока не сталкивались.

Дарья Пышмынцева