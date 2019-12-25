В РК завершился отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв

Тестирование способностей, оценка потенциала, собеседование. Отбор состоял из 6 этапов. 7 тысяч человек прошли регистрацию. В списке были и 46 казахстанцев, которые сейчас трудятся за границей. В финал прошли 330 молодых людей.

Процедуру отбора построили максимально прозрачно. Большинство этапов проходили в режиме онлайн. Национальная комиссия выбрала 300 лучших кандидатов. Их средний возраст — 31 год.

Рамиль Бахриразиев, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Всего для участия в проекте подали заявки более 13 тысяч казахстанцев, из них порядка 150 представителей СКО. 300 кандидатов отобраны в Президентский молодёжный кадровый резерв. В том числе 9 представителей нашей области. Ожидается, что некоторые из них в ближайшее время могут быть назначены на гос должности. До назначения они пройдут обучение в Академии госуправления при Президенте РК.

Айгерим Мукашева