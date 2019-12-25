В Петропавловске прошла ёлка акима города

Прилежно учиться и хорошо вести себя весь год. Тогда, как известно, подарок от Деда Мороза обеспечен. Таковы правила. С их соблюдением у этих мальчишек и девчонок проблем нет. Вокруг ёлки сегодня отличники и активисты городских школ.

На фоне маленьких королев и снежинок этот персонаж явно выделяется. Аружан Мукажанова принцессой была в прошлом году. Говорит, не понравилось. Потому образ решила в корне поменять. Сегодня она ведьмочка. Наколдовала себе подарок от Деда Мороза, и не один.

Аружан Мукажанова, учащаяся средней школы №26:

— Вчера у меня был грустный день. Потому что сестренка уехала, и мне грустно стало. Мама позвала Дедушку Мороза. Он мне подарил куклу. Но я в письме совсем другое писала. Это секрет. А этот дедушка Мороз — это заместитель Деда Мороза. Настоящий не показывается.

Музыка смолкает, дети расступаются. В центре внимания сейчас маленький король Адилет Молдыбаев. Гостей в своём дворце поприветствовал, подарок вручил. Можно вернуться и к делам королевским. С новым образом Адилет настолько свыкся, что уже поменял свои планы на будущее.

Адилет Молдыбаев, учащийся школы-лицея аль-Фараби:

— Король золотой, необычный. Корона тоже необычная. Но пока я не могу никому приказывать. А в будущем я смогу приказывать, если стану королём.

У Сымбат Канат планы менее амбициозные, но тоже интересные. Отличница пристально рассматривает наряды ребят, ищет вдохновение. Говорит, хоть и нравятся точные науки, душа требует творчества.

Сымбат Канат, учащаяся казахской школы-гимназии:

— Я очень люблю шить и хочу быть дизайнером. В детстве я шила платья куколкам. Я сама придумывала дизайн, сама шила. Хочу шить одежду для девочек.

Танцуют, поют и в спорте преуспевают. На ёлку акима города пригласили … особо отличившихся в этом году школьников. Каждый получил сладкий новогодний подарок.

Айгерим Мукашева