В Петропавловске отметили годовщину со дня начала афганского конфликта

Ровно 40 лет назад Советский союз принял решение о вводе своих войск на территорию Афганистана. Началась 10-летняя война, унёсшая жизни тысяч солдат, в том числе и казахстанских. Кровопролитные сражения, обстрелы «душманов», защита мирного населения. Из нашего региона для оказания интернациональной помощи отправились более полутора тысяч человек.

Сегодня почтить память солдат пришли ветераны войны, их семьи , школьники и представители общественности. Они возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Леонид Баянов отправился в места боевых действий сразу после школы, в 18 лет. Прошел обучение военному делу в Ашхабаде и попал в военно-десантные войска.

Леонид Баянов, ветеран афганской войны 1979-1989 годов:

— Друг, с которым я служил в одной роте, погиб в 1985 году перед своим дембелем. Второй друг погиб в 1986 году, тоже перед дембелем. С ним я учился в одной школе. Хорошие ребята были. Очень жалко.

За 10 лет война унесла жизни 46 североказахстанцев, сотни получили ранения и пропадали без вести. Как сложно было воевать миротворцам, об их подвигах, доблести знает современная молодежь. Они тоже пришли почтить память воинов.

Максим Петров, член военно-патриотического клуба «Легион»:

— Советский Союз поддерживал и действовал в интересах мирных жителей в данном конфликте.

Рауза Якупова, член военно-патриотического клуба «Легион»:

— Я считаю, что все конфликты нужно решать мирным путем. Война- это ужасная трагедия, крайность.

Сейчас в СК проживают больше 800 воинов — интернационалистов. Всего в боевых операциях в Афганистане участвовали свыше 22 тысяч казахстанцев. 761 человек погиб, 21 пропал без вести.

Абай Альжанов