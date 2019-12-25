В этом году благодаря работе сотрудников «Жилстройсбербанка» 1162 североказахстанца стали счастливыми обладателями собственных квартир. Они выдали кредиты на 9 млрд тенге. В приоритете — реализация госпрограмм.

К примеру, по «Счастливой семье» ключи от своего жилья получили 150 человек, 123 — по программе «Военный продукт», по «Нурлы жер» — более 200. Последняя среди североказахстанских вкладчиков самая популярная.

Алмас Жапабаев, директор СКОФ АО » Жилстройсбербанк Казахстана»:

— Со 2 половины 2020 года наши вкладчики смогут позволить себе приобрести в 8 жилых домах СКО. Ещё раз хочу напомнить, что жильё будет реализовано в чистовой отделке по цене 140 тыс. за кв. метр. Реализация будет идти по следующему принципу: 50 % между очередниками будет распределена, остальные 50 — вкладчики. Но при этом очередники должны быть тоже вкладчиками.

Как отмечает директор филиала, уровень доверия населения к финансовому институту растёт с каждым годом. В регионе 45 тысяч вкладчиков, а это 8% от всего населения области, 10 тысяч из них открыли свои счета в этом году и сделали взносы на общую сумму 22 млрд тенге. Все это благодаря выгодным условиям, которые предлагает банк, и тесной работе с местными властями.

Владислав Лукин, заместитель руководителя управления строительства СКО:

— В текущем году на аренду арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения ведется строительство 480 квартир, в том числе из которых 124 -для малообеспеченных и многодетных семей. В июне был введен в эксплуатацию 50 кв дом в районе Г.Мусрепова. У нас тоже строится жилье в населенных пунктах: Новоишимское , 22 квартиры предоставлены для малообеспеченных. В августе был 100 кв дом. в с.Саумалколе, 30 квартир для многодетных семей.

По новым жилищным программам в этом году в регионе появилось более 2 тысяч новых квартир общей площадью 235 тысяч кв. метров. На следующий год планы более амбициозные. Жилстройсбербанк тесно работает с областным управлением строительства.

Алмас Жапабаев, директор СКОФ АО » Жилстройсбербанка Казахстана»:

— Они хотят построить более 3 тысяч новых квартир. Общей площадью более 250 тысяч кв. метров. Это очень большой объем, это очень большая задача, которая требует и финансирования, и привлечения инвесторов.

За 16 лет работы «Жилстройсбербанка» свои жилищные условия улучшили более 6 тысяч североказахстанцев.

Анжелика Сычева