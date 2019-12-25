Стражи порядка в Петропавловске задержали 25-летнюю воровку

Правоохранительные органы

21:15 25 Декабря 2019

Подобно известной мошеннице Соньке «золотой ручке», она обчищала покупателей. Поймать подозреваемую помогли камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. При обыске у нее изъяли парик. Выяснилось, что предприимчивая девушка неоднократно совершала кражи.

Ее судили в столице, а в Уральске в отношении нее еще и ведется досудебное расследование. Североказахстанским стражам порядка известно о пяти эпизодах краж. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ведется следствие. По информации пресс-службы областного Департамента полиции, с начала года в магазинах, торговых домах и на рынках Петропавловска зарегистрировано 129 краж, 85 из них раскрыты.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

В Петропавловске прошел шахматный турнир среди полицейских
Злостных неплательщиков алиментов и должников разыскивают в СКО
Полицейские СК рассказали о вреде наркотиков студентам ПГТК
Как снизить коррупционные риски среди полицейских
Вычислять лихачей с иностранными номерами будут по-новому
Большую часть информации полицейские получают от граждан по телефону
Волонтеры и полицейские региона рассказали, как работают в тандеме
Водитель иномарки попал в ДТП и едва остался жив
Хулиган запрыгнул на капот «Toyota Corolla» и ногой разбил лобовое стекло
По всей стране стартовал девятый этап акции «Приёмная на дороге»
Полицейские рассказали, что делать, если ваш дом перестал быть крепостью
Итоги акции «16 дней без насилия в отношении женщин» подвели в ДП СКО