Стражи порядка в Петропавловске задержали 25-летнюю воровку

Подобно известной мошеннице Соньке «золотой ручке», она обчищала покупателей. Поймать подозреваемую помогли камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. При обыске у нее изъяли парик. Выяснилось, что предприимчивая девушка неоднократно совершала кражи.

Ее судили в столице, а в Уральске в отношении нее еще и ведется досудебное расследование. Североказахстанским стражам порядка известно о пяти эпизодах краж. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ведется следствие. По информации пресс-службы областного Департамента полиции, с начала года в магазинах, торговых домах и на рынках Петропавловска зарегистрировано 129 краж, 85 из них раскрыты.

Абай Альжанов