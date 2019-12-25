Спектакль на противопожарную тематику показали детям спасатели

ДЧС

21:09 25 Декабря 2019

С каждым годом количество пожаров не становится меньше. При этом почти каждый 6-й происходит по детской шалости. Своей игрой актеры напомнили ребятам, к чему может привести неосторожное обращение со спичками, провели викторину, где дети отвечали на вопросы по пожарной безопасности.

А еще для них провели выставку противопожарного инвентаря. Здесь же подвели итоги конкурса на лучшую поделку среди учащихся школ Есильского района. В номинации «Пусть знает каждый гражданин: пожарный номер 101» команда Явленской СШ №3 им. А. Шажинбаева взяла Гран-при.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:

— Сегодня наше театрализованное представление было направлено на профилактику предупреждения пожаров в жилом секторе и гибели людей в них. В отопительный период наблюдается очень много пожаров по разным причинам, одной из которых  является детская шалость с огнем.

 

 

Анастасия Остертак

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