Какие карнавальные костюмы сегодня в тренде

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Началась последняя, предпраздничная неделя перед самым волшебным днем в году. Родители бегают по магазинам в поисках необычного костюма для своих чад. Храбрый мушкетер, восточная красавица, спайдермен — выбор сейчас велик. Как говорится, на любой вкус и цвет. А как не ошибиться с выбором новогоднего костюма, нам расскажут специалисты.

В каком наряде ребенок пойдет на новогодний утренник? Этим вопросом задается каждая мама уже в начале декабря. Создать для своего малыша милый образ любимого мультяшного героя и подарить ему долгожданную сказку — задача номер один для каждого взрослого. Куклы ЛОЛ, леди Баг, супер-кот — детей сейчас трудно чем-то удивить.

Развлечений и героев у них много, одни оригинальней других. Поэтому выбор костюма для родителей — настоящая головоломка, ведь надо и ребенку угодить, и чтобы по кошельку сильно не ударило. Кто-то покупает готовые наряды в магазине, другие обращаются за помощью к швеям. У последних сейчас — горячая пора. Ателье буквально завалены заказами на пошив детских костюмов.

Любовь Хряпова, модельер:

— В этом году новый костюм был отшит, символ года — мышка. Дорогой атлас, боа-перья. Очень интересное решение головного убора. Стараемся шить так костюмы, чтобы была полная узнаваемость.

С каждым годом ассортимент костюмов расширяется. В этом году были сшиты новые — принцессы Селестии из мультсериала «Дружба — это чудо», а также ворона и Герды из сказки «Снежная королева».

Вот такого ворона, он сшит из атласа, отделан пайеткой и кожей. Вот такие у него шикарные перья, фатин. Все эти ткани используются в изготовлении детских костюмов. Вообще, в этом году модно шить из ткани с блестящей нитью.

Заказы на новогодние костюмы поступают до сих пор, но времени у портных не хватает. Работают с раннего утра и до позднего вечера. В среднем на пошив одного костюма уходит два дня. Сначала создается эскиз. Бывает, что в процессе работы в голову приходит что-то интересное и необычное, — рассказывает мастер — портной Оксана Жолудева.

Оксана Жолудева, мастер-портной:

— Дети очень любят сейчас мультсериалы. Но хочу сказать, что мы стараемся не шить монстров, насколько бы дети наши их ни просили. Мы шьем только сказочных героев. Добрых, веселых, новогодних персонажей. Это своего рода тоже пропаганда добра, чтобы дети привыкали, что сказочные герои — добрые. Слишком много сейчас в интернете злых мультиков, злых каких-то сериалов.

Анастасия Остертак