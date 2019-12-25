Аким Мамлютского р-на Р.Анбаев рассказал о проделанной работе в 2019г.

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— Я в полной мере осознаю всю ответственность, которая возложена на меня. Во всех сферах нашей работы, и в экономике, и в социальной жизни мы должны держать курс на профессионализм и личную эффективность каждого.

Это небольшая часть речи Руслана Анбаева в день его назначения на должность главы Мамлютского района. К своим обязанностям он приступил в конце января и пока выполняет все свои обещания. Объем промышленного производства в районе по сравнению с прошлым годом вырос почти на 3 %, на 7 возросли инвестиции, вверх идут показатели и в розничном товарообороте.

К сельскому хозяйству района тоже не придраться. Внесение минеральных удобрений, как следствие — богатый урожай, покупка племенного скота с помощью госпрограмм, открытие молочных комплексов. По всем показателям только плюсы.

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— В текущем году в Новомихайловском в селе Минкесер предприятие КТ «Мамбетов и К» внедрена передовая технология производства получать от высокопродуктивных племенных животных больше продукции. Производство молока уже производится на данном молочном комплексе, который был открыт у нас осенью. Более 400 голов сейчас уже производят убой. В 2020 данный комплекс перейдет на полную мощность на 600 коров.

Больше 24,5 тысяч тонн молока, почти 4 тысячи тонн мяса, более 10 тысяч штук яиц. По животноводству показатели района остаются стабильными, не поднимаясь ни вверх, ни вниз. В некоторых вопросах стабильность — это, конечно, хорошо, но не в случае с жильем, которого больше не становится, 180 семей Мамлютского хотят перемен и возможности жить хотя бы в арендных домах.

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— У нас сейчас нет арендного жилья. В 2020-м мы планируем реконструкцию нескольких 18 квартирных двухэтажек. Они и решат вопрос с очередниками.

Пить воду из озера в 21 веке. Так можно назвать заголовок какой-нибудь скандальной статьи, а еще описать жизнь жителей села Белого. Такое заявление на ноябрьской встрече с населением повергло в шок акима области. Благодаря ему живительная влага в селе наконец-то появится.

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— Завершены комплексные процедуры на разработку ПСД системы водоснабжения в двух крупных селах. Это Белое — 29,9 млн тенге и Покровка 26,2 млн тенге. До апреля согласно конкурсу планируем завершение ПСД и выйти на республиканский бюджет через областное ЖКХ, чтобы запланировали выделение средств на подведение воды к данным селам.

Жаловались мамлютчане и на отсутствие ремонта в районной больнице, если объектам образования в этом году уделяли большое внимание, то здравоохранение отставать не должно.

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— На следующий год на капитальный ремонт первого и второго этажей поликлиники с теплым переходом в стационар районной больницы выделено 35 млн тенге.

Для второй части брифинга, когда журналисты могут задать вопросы, акимы районов часто готовят их сами заранее. Руслан Анбаев тоже решил подложить себе соломки, но мягче падать не стало. Ответить на вопрос о средней зарплате в Мамлютской районе его глава не смог. Позже его помощницы назвали нам эту цифру. Она составляет 112 тысяч тенге и является средней для региона.

Дарья Пышмынцева