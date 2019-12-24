Сколько потратили североказахстанцы в 3 квартале 2019 года

Статистический анализ финансов домашних хозяйств показал, что денежные расходы на одного человека за три месяца составили чуть больше 183 тысяч тенге, это на 7,2% выше, чем в прошлом году.

В основном, это потребительские расходы — 87,5%. На материальную помощь, алименты, погашение кредитов, долгов приходится 12,5%.

Самой затратной статьей семейного бюджета остается покупка продуктов питания — свыше 42%. Расходы на приобретение непродовольственных товаров едва превышают 27%, на оплату услуг — 18.

Алена Хан