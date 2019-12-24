Пьяный за рулем: штрафы и наказание

Правоохранительные органы

21:01 24 Декабря 2019

Полицейские ежедневно патрулируют улицы и следят за порядком на дорогах. За одно дежурство они останавливают десятки нарушителей ПДД. Превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, игнорирование сигналов светофора — это далеко не весь список правонарушений автолюбителей. Нередко встречаются за рулем пьяные или лишенные прав. На прошлой неделе задержали 34-летнего экстремала.

Ербол Абикеев, инспектор отдела административной полиции управления полиции г.Петропавловска:

— В 2017 году данный гражданин привлекался по статье 346 УК РК: находился в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления. 23 декабря он повторно совершил данное правонарушение. Также в марте данный гражданин был привлечен к административной ответственности в виде общественных работ, но должных выводов не сделал. В связи с этим было принято решение о задержании данного гражданина по статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК в изолятор временного содержания до направления уголовного дела в суд.

Такие нарушения могут дорого стоить нарушителям. Максимальный штраф доходит до 200 месячных расчетных показателей — это больше полумиллиона тенге, или отправиться на исправительные работы. Но есть и более суровое наказание — арест на срок до 50 суток. Он-то грозит отчаянному лихачу.

Задержанный:

— В содеянном раскаиваюсь, опрометчивый поступок, необдуманный. Очень раскаиваюсь. В будущем не будут такие ошибки повторяться. Во-первых, это очень глупо, во-вторых, ужесточение сейчас за данные правонарушения. И в связи с этим человек невольно задумывается, что впредь такое, действительно, не нужно повторять.

С начала года в области к административной ответственности привлекли 65 водителей, которые сели за руль выпившими и без прав.

 

Анжелика Сычева

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