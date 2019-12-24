Фигуры оленей с санями, Деда Мороза со Снегурочкой, разноцветные шары, снежинки, красавицы-ели и многое другое. Новогоднее настроение своими руками для горожан студенты машиностроительного и профессионально-педагогического колледжей создают не первый год.

Процесс этот не быстрый и трудоемкий. Перед тем, как малые формы будут красоваться на улицах города, они проходят несколько этапов подготовки. На первом ребята создают каркас.

После того, как основа под фигуру создана, на ней закрепляют светодиодные ленты, проще говоря, украшают ее гирляндой. Во всей работе это самое увлекательное и интересное, говорят ребята.

Здесь полная свобода творчества. Цвета огоньков можно выбирать любые, да и сочетать, как угодно. На оформление фигур уходит несколько часов, все зависит от их размеров и сложности.

Максим Федоров, студент СК ППК:

— Мы занимаемся создание малых архитектурных сооружений. В данном случае мы прикрепляем гирлянду к сварочной конструкции. Потом она будет украшать территорию нашего колледжа. У нас на счету их 50 штук. Они буду украшать площадь перед Сити моллом и в парке. Нашим студентам тоже хочется внести свою лепту в создание новогоднего настроения для наших горожан.

Сейчас ребята наводят последние штрихи. Скоро все праздничные МАФы отправятся на свои места.

Зауреш Табулбаева, руководитель отдела ТИПО

— За нами закреплены территории Береке, Сити молл, Борки, привокзальная площадь. Я считаю, что это большой плюс для студентов. Они изготавливают сначала макеты, какие-то свои творческие идеи воплощают в металле. Они половину фигур установили. Буквально до 26 декабря мы все закончим.

Впереди новогодние каникулы. Праздничное настроение большим и маленьким жителям поселка Борки создают не только тематическими архитектурные формы. Неделю назад здесь залили каток. Теперь каждый желающий может прийти сюда покататься на коньках и поиграть в хоккей.

Анжелика Сычева.