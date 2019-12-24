На елке акима области побывали 200 одаренных школьников региона

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Пышный бант и платье, которое сшила мама. В моем детстве наряды на новогодние утренники разнообразием не отличались. Девочки были принцессами, мальчики — зайчиками. Сейчас ребята выбирают более креативные варианты. Давайте посмотрим на самые неординарные костюмы.

​Смешались все сказки, мультфильмы и эпохи. Современные супергерои и ​ великие ханы, а за соседним столом Снегурочка и Снежная Королева. Есть даже домбра и ёлочка. Необычные костюмы для необычных детей.

На ёлку акима области приглашают лучших. Им от 9 до 12 лет. Но багаж знаний и достижений, как у взрослых. Победители олимпиад и соревнований, отличники учёбы. Одним словом, сливки СК школ. ​ ​

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— Вы растете вместе с молодым государством. Всё, что мы делали, делаем и будем делать, всё ради вашего будущего. Достойное образование, хорошие условия для развития. Я уверен, что в будущем вы станете образованными, честными, хорошими людьми, которые прославят Казахстан на весь мир.

​Обожают школу, а свободное время проводят за книгами. Примеры для сверстников и мечта любого педагога. Но сегодня учебники и домашняя работа подождут. Время поздравлений и праздничного концерта в их честь.

​Сильная и воительная. Предводительница саков Томирис на сегодня оставила дела царские и пришла на президентскую ёлку. Маржан Жоламанқызы интересует история, манит всё древнее и загадочное. Потому и костюм получился многогранный. ​ ​ ​

Маржан Жоламанқызы, учащаяся Талшыкской средней школы, Акжарский район:

— Здесь элементы Золотого человека и царицы Томирис, а ещё — степной беркут и чистое голубое небо. Этот костюм мы шили целый месяц. Сложно было сделать крылья и головной убор. Но наши усилия этого стоили. Костюм всем очень понравился.​ ​

​В центре внимания и Сабыржан Керимбай, но сегодня его все называют ​ Абылай ханом. Объединил три жуза, теперь можно и помечтать… о ноутбуке. Но не для игр, для учёбы. Чтобы книги, которых нет в библиотеке, можно было читать дома, говорит 6-классник. ​ ​ ​

Сабыржан Керимбай, учащийся Мортыкской средней школы, Уалихановский район:

— Это казахский хан. Мне нравится Абылай хан. Я хочу быть похожим на него. Умным, справедливым, честным, сильным. Костюм мне помогали сделать мама и завуч.

​Ну и какой Новый год без Деда Мороза и веселого хоровода под всеми любимую песню.

​Дружно проводили уходящий год и встретили новый. Его символ — металлическая крыса. Потому Алтынай Толеутаева в своём костюме — в центре внимания. Некоторые даже подходят к девочке, чтобы загадать желание. А Алтынай поднимает им настроение. ​ ​ ​ ​ ​

Алтынай Толеутаева, учащаяся Талшикской средней школы, Акжарский район:

— Это мой аксессуар. Его зовут Петя. Он шевелит своим носиком. Я играюсь и смешу людей. ​Этот костюм сшила моя тётя. Она его готовила долго, и я надеюсь, что займу первое место. Оно мне очень нравится. В нём я выгляжу очень красиво и приятно. ​

​Самый долгожданный и волнительный момент. Призы за лучшие и самые оригинальные костюмы. Третьи места у домбры, крысиного короля и символа Нового года на верблюде. Серебро вручили батыру и девочке в костюме «Год волонтёра».

1-ое место и ноутбук — у символа 175-летия Абая. А вот гран-при завоевал очень патриотичный костюм — «7 граней великой степи». Жансая Кудабай из Тайыншинского района привезет домой новый телевизор. ​ ​

Айгерим Мукашева