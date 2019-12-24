Благотворительная новогодняя елка прошла в Петропавловске

Новый год — время для волшебства и исполнения самых заветных желаний. А они у ребятишек — самые разные. Одно из заветных — встретиться с Дедушкой Морозом и поводить с ним хоровод вокруг зеленой красавицы. С нетерпением дети, которые пришли на утренник, ждали, когда же появится добрый волшебник с подарками.

Дружные хороводы, новогодние песни, увлекательные игры и интереснее квесты. Все для того, чтобы малыши сегодня, как никогда, прочувствовали волшебную новогоднюю атмосферу. В этом им помогают сказочные эльфы. Новогодний праздник для детей организовали актеры драматического театра с представителями партии «Nur Otan»

Кенес Мукушев первый заместитель председателя городского филилала «Nur Otan»

— Не первый год мы с коллективом театра устраиваем такой праздник для ребятишек из социально уязвимых слоев: малообеспеченные, сироты, дети с ограниченными возможностями. Сегодня в этом представлении участвуют порядка 150 человек.

Юных гостей театра и их родителей такое новогоднее представление точно не оставило равнодушными. Теплые неподдельные детские эмоции не покидают их даже после утренника.

Дети:

— Сегодня я пришла на утренник в театр. Мне тут все очень понравилось, здесь много детей и очень интересно. Здесь классно.

— Мы пришли сюда с друзьями. У нас хорошее настроение. Из персонажей мне больше всего понравилась собачка.

Ну а после ребят ждал еще один сюрприз -спектакль «Волшебник изумрудного города.»

Анжелика Сычева