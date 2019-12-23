Спасатели провели очередной рейд по частному сектору Петропавловска

В доме Ольги Данильчевой нет печи, которая может стать причиной ЧП. Несколько лет назад глава семейства решил установить ее на улице. Посчитали, что так безопаснее. Но, как говорит сама многодетная мама, — никто ни от чего не застрахован, поэтому Ольга внимательно слушает инструктаж пожарных.

Ольга Данильчева, жительница г.Петропавловска:

— У нас есть на улице специальный котел, который отапливает наш дом, я получила информацию о ЧС, теперь предупреждена о безопасности своей.

Огнеборцы хорошо знают каждую улицу частного сектора Петропавловска. Противопожарные рейды они проводят здесь регулярно. Зимой — в зоне риска все дома, которые не имеют центрального отопления — их явное большинство.

Нарушение правил безопасности, неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печей, бытовой техники или попросту невнимательность — это основные причины ЧП, — говорят пожарные.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Сегодняшнее мероприятие направлено на снижение пожаров, смерти от них. Целенаправленно будем отрабатывать дома с низким социальным статусом. Устанавливаем на безвозмездной основе датчики.

Специалисты не только проводят инструктаж, но и раздают памятки с правилами пожарной безопасности. Не выключенные вовремя электроприборы, непрочищенные дымоходы. Как правило, в случаях возникновения пожара виноваты сами люди. Вместе с пожарными в рейде участвуют полицейские и волонтеры.

Евгений Соловьев, волонтер:

— Сегодня у нас пройдет рейдовое мероприятие по противодействию ЧС и пожаров в частном секторе. Волонтеры уже не первый раз работают с ДЧС. Мы пытаемся выезжать часто на такие мероприятия, помогать людям. Я уже в них участвую давно. Уже раз 12 выезжал.

С начала года в регионе произошло 678 пожаров. В них погибло 41 человек. За последнюю неделю в области произошло 9 возгораний, в результате которых огненная стихия унесла жизни двоих человек.

Анжелика Сычева