Полицейские вынесли 4 детей из горящего дома в Айыртауском районе

Правоохранительные органы, ДЧС

20:58 23 Декабря 2019

Первыми очевидцами стали стражи порядка, которые в то утро патрулировали трассу «Кокшетау-Рузаевка». Заехав в райцентр, чтобы заправить на АЗС служебный автомобиль, увидели зарево над одним из частных домов. Двое взрослых и дети, среди которых был восьмимесячный ребенок, спали, когда начался пожар.

Первой проснулась хозяйка дома. Она-то и начала звать на помощь. Полицейские оперативно вынесли детей, помогли выбраться из горящего дома взрослым. К счастью, никто не пострадал. На месте пожара работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются причины случившегося.

 

 

Анжелика Сычева

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