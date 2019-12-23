«ОкноСтройПлюс» разыграла между своими клиентами путевку в ОАЭ

Глядя на эти кадры, можно подумать, что мы попали на музыкальный вечер, где, кроме сногсшибательной игры саксофониста, его гости могли окунуться в мир магии вместе с известным в городе фокусником, а после — аплодировать танцевальному дуэту.

Компания «ОкноСтройПлюс» в канун самого долгожданного дня в году решила создать для своих клиентов праздничное настроение. Тот, кому улыбнется удача, получит от лидера по производству пластиковых окон в Северном Казахстане подарок — путешествие в одну из самых красивых стран мира.

Вячеслав Разин, генеральный директор ТОО «ОкноСтройПлюс»:

— Путевка в Арабские Эмираты. 24 января победитель полетит на 5 ночей, 6 дней. Мы разыгрывали всякие разные призы мелкие, такое большой приз в первый раз мы решили разыграть. Компания существует на рынке с 2007 года, входим в тройку лидеров, в нашем городе — 60 компаний. Средний чек составляет у нас 60 тысяч тенге — стандартное окно, средняя цена в г.Петропавловске. Цены у нас не завышенные, они доступны всем. Гарантийное обслуживание — три года на изделие. Клиент в любой момент может обратиться к нам в офис, мы выезжаем, реагируем.

Отбор в заключительный этап конкурса проводился с помощью генератора случайных чисел. В него прошли только 25 человек. Желающих принять участие в розыгрыше путевки было немало, и это не удивительно. За 12 лет работы на североказахстанском рынке компания «ОкноСтройПлюс» завоевала доверие, а еще подарила тепло и уют тысячам клиентов.

Клиенты компании:

— Компанией довольны, выбирала я сама. Из всех, кого обзвонила, она мне больше всего подошла. Удобно, сервис, все устанавливают, инструкцию выдают, как пользоваться.

— Муж заказывал пластиковые окна, нам нужно было на дачу, на постройку бани, гаража и беседки. Качество очень хорошее, нам все понравилось.

Наступило время определить победителя, эту миссию доверили одному из самых маленьких гостей вечера. Цифра 26 с этого дня стала любимой для Гульнары Раимбековой. Номер принес ей победу.

Жительница Петропавловска не могла поверить своему счастью, неделю назад она любовалась пирамидами и другими достопримечательностями Египта, а теперь ее ждут роскошные виды ОАЭ. Поездку на двоих Гульнаре подарила компания «ОкноСтройПлюс»

Гульнара Раимбекова, жительница г.Петропавловска:

— В июле я заказала у них два окна отцу на квартиру. Мне сразу сказали, что вы участвуете в розыгрыше, так как я никогда ничего не выигрывала, не ожидала. Я всем, кстати, на сайте пожелала удачи, а себе победы, там один мой комментарий стоит до сих пор. Желаю «ОкноСтройПлюс» также продолжать радовать своих клиентов, заказывайте. Весной я также у них балкон закажу.

Это не последний розыгрыш призов от компании «ОкноСтройПлюс». В следующем году ее руководство также планирует радовать своих клиентов необычными подарками.

Дарья Пышмынцева