Кто будет получать АСП и пособия в следующем году

Весомая поддержка нуждающихся. В апреле этого года критерии выдачи АСП в стране изменили. Благодаря этому в СК число получателей выросло в 13 раз. Почти 27 тысяч человек почувствовали реальную помощь. Легче со следующего года станет многодетным семьям. Они будут получать пособие, независимо от дохода.

В среднем по 10-11 тысяч на каждого ребенка. Семьям с четырьмя детьми положены 42,5 тысячи, с 7 — свыше 73 тысяч. У нас такую помощь получат почти 3 тысячи многодетных семей. А для поддержки малообеспеченных в следующем году введут гарантированный социальный пакет.

Детское питание и средства гигиены для малышей, для школьников — горячие обеды, проезд, одежда и канцтовары. Изменится подход и в предоставлении АСП малообеспеченным. Если трудоспособный член семьи работать не хочет, пособия лишатся его дети.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— Раньше не выплачивалось АСП тому человеку, который не хочет участвовать в активных формах занятости, когда ему предлагают работу. АСП мы планируем охватить в новом формате порядка 2 тысяч семей, 8 тысяч человек. В этом году выплатили 27 тысячам. Получается, количество уменьшится.

Эти меры помогут искоренить иждивенчество. В нашей области были факты, когда семьи скрывали реальные доходы, чтобы получать АСП. 20 дел уже передали в суд. Ещё 167 семей деньги вернули добровольно. Теперь доходы получатели подтверждают каждые три месяца, а не раз в год. Они могут вырасти. И с обучением помогут, и с трудоустройством.

Востребованные профессии в этом году освоили свыше 1,5 тысяч североказахстанцев, после обучения 92% нашли работу. Свыше 5 млрд тенге помогли почти 640 жителям области открыть свой бизнес, а 400 предпринимателям — расширить его. Но в области всё ещё остро стоит вопрос с нехваткой специалистов, особенно на селе. Эту проблему решают с помощью переселенцев.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— В этом году 2168 человек, 725 семей. Мы построили 428 домов. На следующих год — 700 домов. Нам нужны кадры. Работодатели сами активно участвуют, отправляют в регионы убытия, подбирают людей, даже кастинг устраивают.

Улучшатся социальные условия и для людей с ограниченными возможностями. Их в регионе 27 тысяч. Это один из самых высоких показателей в стране. Отсутствие лифтов, пандусов, их неправильная конструкция, да и не в любом автобусе проедешь. Испытаний у особенных людей немало. Преодолеть их помогают специальные приспособления. Но и с их получением — проблемы.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— У нас есть жалобы на коляски. Мы госзакупки проводим, у кого меньшая цена. Не всегда по качеству они получают то, что хотят. Это всё будет учитываться через портал. С 20 года поэтапно будет внедряться портал, который поможет лицам с инвалидностью самостоятельно приобретать средства и услуги.

Самому выбрать нужный санаторий или инваколяску. Только вот если захотелось выше фиксированной цены, разницу нужно будет доплатить. Не забудут и про ещё одну особенную категорию — ветераны войны. В области их осталось всего 68 человек. Участники Великой Отечественной в следующем году получат почти по 300 тысяч тенге, труженики тыла по 30.

Айгерим Мукашева