Итоги минувшей недели подвели спасатели СКО

ДЧС

20:38 23 Декабря 2019

Огнеборцам на этой неделе удалось спасти более 50 североказахстанцев. Но огненная стихия унесла жизни четверых человек, один из которых — полуторагодовалый ребёнок. Всего с 14 по 22 декабря произошло почти полтора десятка бытовых пожаров, чаще всего возгорания происходили из-за неправильной эксплуатации печей, замыкания электропроводки и неправильного обращения с золой.

Несчастных случаев на трассе удалось избежать, благодаря своевременному перекрытию дорог в сложных погодных условиях. Но не всё так гладко, сегодня в 6 километрах от села Соколовки из-за неисправности тормозной системы сломался автобус. Он ехал из Бишкека в Екатеринбург.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— В салоне находилось 36 человек, из них 8 детей, все жители Кыргызстана. В медицинской помощи не нуждаются. Из автобуса был эвакуирован 31 человек. Их разместили в Соколовской средней школе. Остальные вот эвакуации отказались. В 12 часов рейсовый автобус был отремонтирован и продолжил движение по заданному маршруту.

То, что задаёт новогоднее настроение, может стать причиной пожара. Это бенгальские огни, гирлянды и фейерверки.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— В праздничные дни расслаблены. Элементарные правила не соблюдают. Даже те же гирлянды оставляют включёнными, также используют открытые источники горения, это бенгальские огни, классические петарды, пиротехнические изделия, из-за этого происходит очень много пожаров.

Штормовые предупреждения, перекрытие дорог, отмена занятий в учебных заведениях. Оперативно узнавать обо всем этом можно через мобильное приложение «Дармен». Его можно скачать через плеймаркет или апстор.

 

 

Айгерим Муканова

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