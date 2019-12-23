ХК «Кулагер» сразился с лидером турнирной таблицы кокшетауским «Арланом»

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— «Кулагер» начинает и выигрывает. В субботу в первой встрече с кокшетауским «Арланом» наши хоккеисты одержали уверенную победу. Во время финального свистка на табло 3 очка в пользу «Кулагера». А вот «Арлан» ответил только одной заброшенной шайбой. Эта победа стала восьмой в беспроигрышной серии наших хоккеистов. Будет ли 9-ая, узнаем прямо сейчас.

Трибуны заполнены. Болельщики активны, как никогда. Ведь это последняя домашняя игра наших хоккеистов в этом году. Поддержать своих приехали и болельщики из Кокшетау. Но фанаты «Кулагера» были громче, а сами хоккеисты увереннее и быстрее. Кто на льду хозяин, стало ясно с первых минут.

На пятой минуте арланские ворота распечатал Максим Первухин. Но укрепить преимущество наши не смогли. На 10-ой минуте шайба дерзко пересекла линию петропавловских ворот и на табло высветило равный счёт.

На последней минуте первого периода кокшетауцы не на шутку разозлились. Нашли брешь в обороне «скакунов» и засыпали вратаря атаками. Но крепость Андрея Янкова так легко не возьмешь. За матч наш вратарь отразил 42 броска.

Второй период обе команды начали агрессивно, но нерезультативно. Взгляды болельщиков едва поспевали за шайбой, которая перелетала с одной половины поля на другую. Это утомило и трибуны, и самих игроков. И тут шайба влетела в ворота. К сожалению, в наши.

В этом периоде долгожданного реванша не было. За 7 секунд до свистка нам забили еще один гол. Счёт на табло 1:3. Видимо, в это время уровень тестостерона на льду превысил критическую отметку и клюшки заменили кулаки.

Расплачиваться за импульсивный поступок пришлось уже в третьем периоде двумя малыми штрафами. Отстаём на 2 очка, но отыграться можно. Надежда ещё есть. Во всяком случае, была. Пока в середине третьего периода арланцы не забили ещё гол. Четвёртый. Но петропавловские болельщики не отчаялись. Не имеют на это право и наши хоккеисты.

И вот спустя пять минут Данияр Хасенов подарил команде второе очко, и это немного спасло ситуацию. Тайм-аут на последней минуте, 6 полевых игроков и пустые ворота. Но безрезультатно. В этой встрече победитель — кокшетауский «Арлан». Ложка дёгтя в беспроигрышной серии наших побед. Капитан команды связывает ее с потерей концентрации.

Ильгиз Нуриев, капитан ХК «Кулагер»:

— У нас не такая большая лавка. Не хватает сил на полных две игры. В других командах больше запасных игроков. Команде нужен был всплеск. И все ждали, когда уже прорвет. Все работали. Даже когда мы проигрывали, всё равно, все старались, не вешали нос. У нас начало получаться. И все вокруг побед сплотились, и чувство локтя было и есть в команде. За счёт этого побеждали.

Сейчас «Кулагер» на 6-й строчке турнирной таблицы. В активе наших 58 очков. Последние в этом году матчи петропавловцы проведут на выезде. 25 и 26 декабря они сыграют против аутсайдера чемпионата — команды «Астана». А домашний матч завершился дождём из игрушек. Их фанаты бросали прямо на лёд. После плюшевых медведей и зайцев отправят малышам в детские дома.

Айгерим Мукашева