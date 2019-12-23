Фермы, откормочные площадки, заводы

На контроле управления индустриально-инновационного развития — 34 проекта на 226,5 млрд тенге. В их числе — молочно-товарная ферма в селе Заградовке Есильского района. В хозяйстве планируют получать до трех тысяч тонн молока в год. В селе Новоишимском района Шал акына запустили производство комбикормов.

Мощность — 360 тысяч тонн. Это первое предприятие такого масштаба в нашей стране. Общий объем инвестиций — свыше 4 млрд тенге. Большинство проектов предприниматели реализуют за счет собственных средств. Привлекают при этом и иностранные инвестиции.

Арман Уразгулов, руководитель управления индустриально-инновационного развития СКО:

— Ведущий немецкий концерн Class на территории СКО планирует локализацию производства с\х техники. На сегодняшний день ожидается финальное видение компании в микрорайоне Береке и согласование самой дорожной карты по развитию производителей комплектующих с\х техники.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Это будет очень хороший проект, мы существенно снизим стоимость техники, благодаря реализации данного проекта на территории нашего города. От 42% до 52% стоимость комбайна, трактора и посевного комплекса будет снижена.

Благодаря инвесторам, до конца года на заводе «Тайынша май» откроется цех по переработке шрота. В расширение производства вложили больше двух миллиардов тенге. А на территории бывшего трубного завода начнут делать ламинированную фанеру. В Айыртауском районе начали строить ветровую парку. Проект планируют реализовать в течение трех лет. Сейчас уже есть 25 установок.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Установлена такая мачта, чтобы проводить замеры скорости ветра, так как минимум она должна простоять полгода.

Продолжается монтаж цеха по производству биоэтанола компании «Biooperations». Запуск запланирован на первый квартал 2020 года.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— В этом году мы не успели, хотя по первому проекту это был конец 2019 года. Оборудование все из-за рубежа пришло, транспортные расходы — очень длительный процесс. Плюс у предприятия соответствующие планы по расширению производства и строительству комбикормового завода.

На территории ТОО «Радуга» появится товарно-распределительный центр. Это позволит снизить стоимость продуктов и товаров.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы хотим уменьшить, таким образом, количество посредников, которые сидят на этом. Все в одно место привезли крупные оптовики, приехали конкретные продавцы, забрали, в одном месте растаможка, налоговая и так далее.

Будет у нас и деревообрабатывающий завод. В 20 микрорайоне построят спортивный центр с гостиницей. На заводах им. Кирова и ПЗТМ продолжится модернизация. 556 млн и чуть больше двух млрд соответственно получат они в новом году.

Что касается сельского хозяйства, то на 2020-й год запланирована реализация 13 инвестиционных проектов почти на 23 млрд тенге. Они позволят создать порядка 300 рабочих мест.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— Планируем начать строительство 10 МТФ, первая — это строительство молочного комплекса на 720 голов ТОО «Кызылжар сут», сумма инвестиций — 2, 1 млрд тенге. Это финансирование за счет привлеченных средств — 1, 6 млрд тенге и собственные средства — 500 млн тенге.

Помимо Кызылжарского молочно-товарные фермы и откормочные площадки появятся в районах Магжана Жумабаева, Айыртауском и Акжарском. Также в планах строительство маслозавода швейцарскими инвесторами. Сейчас проект на стадии разработки, поэтому где, возможно, будет находиться новое предприятие, неизвестно.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Они объездили три региона, нашу область, Костанайскую, Акмолинскую, еще рассматривали несколько областей, но мы попытались убедить их, чтобы именно у нас они приземлились, потому что масличными мы занимаемся, больше плюс, большой проект можно реализовать по подсолнечнику, это все вкупе может дать соответствующие результаты.

А что со сферой строительства? Сейчас в регионе возводят 29 многоэтажек на 2183 квартиры. Одна из них — за счет частных средств застройщика. В жилищное строительство в этом году вложили свыше 22 млрд тенге, это на 37 процентов больше, чем в прошлом году. Кстати, возводят жилье не только в Петропавловске, но и в районных центрах.

В 2020 году введут в эксплуатацию многоэтажки для социально-уязвимых слоев населения в Новоишимском, Явленке и Бесколе. Строить будут и соцобъекты. Например, учебно-лабораторный корпус СКГУ им. М. Козыбаева. Стоимость проекта — 6 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Интересный проект будет для нашего университета, мы понимаем, что наш университет должен быть привлекательным, он должен быть конкурентоспособным, для этого нужно существенно улучшить материально-техническую базу.

Обновления требует и база военного института. Планируется построить казарму, спортивный комплекс и культурно-досуговый центр. Только для этого нужны материалы, желательно собственного производства.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Кирпич забутовочный завозим из Экибастуза, облицовочный — из Кокшетау или из других регионов, поэтому у нас такое дорогое строительство и получается. Нам нужно, чтобы материалы строительные были здесь, производились у нас.

Стоит отметить — не хватает специалистов и в этой сфере. Вопрос подготовки кадров и повышения их квалификации поднимался не раз, но пока не решен. В следующем году объемы строительства увеличатся на 2, 5 процента.

Чтобы прийти на строительный рынок подготовленными специалистами, студенты — строители будут проходить практику в течение всего лета, дольше отдохнут на зимних каникулах.

Кроме того, масштабные работы ожидаются в Уалихановском районе. Там построят железную дорогу от станции Кызыл Ту до «Русской Поляны» Омской области. Это почти 60 км на территории Казахстана и еще 40 — на соседней России.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы все понимаем, что эта дорога нужна, и сегодня переговоры, которые велись в течение целого года, дают соответствующий результат, РЖД готово финансировать и с нашей стороны тоже есть инвесторы. Это «Транстелеком.

Кроме того, из областного бюджета выделили средства на проект застройки микрорайонов. Копай и Шыгыс. Там должна быть комплексная застройка в едином стиле.

Алена Хан