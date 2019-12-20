В торговом центре «Достык молл» установили «Елку желаний»

Маленькая Анжелика верит в волшебство, особенно в новогоднюю ночь. Как и другие мальчишки и девчонки, прикрепляет конвертик на зеленую красавицу. В письме она рассказала о заветной мечте. Девочка с нетерпением ждёт того дня, когда она осуществится.

Анжелика Никонова:

— Мне шесть лет. Я хочу кукольный домик.

Вместе с игрушками на елке висят конвертики с пожеланиями детей из многодетных и малообеспеченных семей. Пока письма с желаниями оставили 30 ребят. Подарки некоторых из них уже готовы.

Ирина Субхангулова, администратор торгового центра:

— У нас первая волна уже прошла, это 18 подарков, которые уже реализованы. Стоит печать, что желание ребёнка выполнено и написано пожелание ему. Мы решили продолжить, потому что люди просят, хотят поучаствовать в этой благотворительной акции. И у нас появилось ещё 10 желаний.

Своими желаниями делятся дети, которые находятся под крылом общественного объединения «Кызылжар Аналары». Там заботятся о 20 семьях.

Мария Мамонтова, председатель ОО «Кызылжар Аналары»:

— На данный момент у нас 20 семей, это многодетные и мамочки-одиночки, которые воспитывают детей одни. Девочки куколки просят, какие-то развивающие игры. Мальчики просят машинки, роботов. Есть те, кто просил костюмы, кофты, кроссовки, коньки у нас даже были.

Получать подарки приятно, а еще приятней их дарить. Акцию «Ёлка желаний» в новом торгово-развлекательном центре организовали впервые. Петропавловцы ее поддержали.

Почувствовать себя добрым волшебником может каждый желающий.

Чтобы исполнить мечту ребёнка, нужно выбрать любое письмо, купить подарок и принести его на стойку ресепшен торгового центра «Достык молл». И уже 26 декабря все ребята получат свои долгожданные сюрпризы от Дедушки Мороза и Снегурочки.

Айгерим Муканова