В СКО до конца недели зальют все катки и ледовые арены

Общество

21:16 20 Декабря 2019

Это каток 23-й школы. Первым в городе его залили чуть больше месяца назад. За это время здесь успели провести областной чемпионат по хоккею среди любительских команд школьников. Теперь звуки удара клюшкой здесь смолкают редко. А это уже хоккейная коробка первой школы — гимназии.

Прокатиться на коньках и погонять шайбу с ребятами Руслан Джемалединов мечтал давно. Каток здесь заливают обычно к середине декабря, но в этом году припозднились. Тренировались ребята где придется, было дело, что шайбу приходилось гонять по спортзалу, — говорит юноша. И вот неделю назад лед наконец-то залили. Радости мальчишек нет предела.

Руслан Джемалединов, учащийся первой школы — гимназии:

— Больше всего мне нравится то, что я учусь в этой школе, можно выйти и в любое время поиграть. Мои друзья ходят в другое место. А мне не хочется ходить в другое место. Мне здесь нравится. Классно, что можно прийти хоть вечером, хоть после школы днем. Иногда, когда мы сильно устаем на тренировках, мы просто собираемся и катаемся тут с друзьями.

«Затянули» с заливкой кортов не по халатности, а из-за погодных условий. Декабрь выдался на удивление теплым, температура воздуха не позволяла прихватиться льду. По этой причине катки и простаивали, говорит Канат Садвокасов.

Канат Садвокасов, директор учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП управления образования СКО:

— Мы начали заниматься в ноябре, у нас в городе корт залили, но потом погода теплее стала, и вода стоит и не замерзает. Вообще, у нас сроки до конца декабря. Как раз погода устанавливается и все будет готово. Всего по области у нас 262 хоккейных корта и 130 катков. На сегодняшний день у нас залито около 80%. Сейчас у нас холодает, поэтому в течение 2-3 дней оставшиеся 20% зальем.

Уже на этих выходных смогут выйти на лед и учащиеся школы-лицея «ЛОРД». Стоит отметить, приходить с коньками и кататься на льду может каждый желающий в любое время и бесплатно.

 

 

Анжелика Сычева

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