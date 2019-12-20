В Петропавловске отметили труд учителей физкультуры и НВП

Первым почетную грамоту министерства образования и науки получил учитель физкультуры из Бирликской школы района имени Габита Мусрепова Дмитрий Муравьев. 8 лет он учит детей лазать по канату, играть в волейбол и кататься на лыжах. А еще ведет секцию по зимнему многоборью. Сейчас в ней занимаются 12 ребят в младшей группе и столько же в старшей.

Дмитрий Муравьев, учитель физической культуры Бирликской средней школы района им. Г.Мусрепова:

— Мои учащиеся в этом году выиграли общекомандный зачет в зимней спартакиаде. 4 участника заняли первые места и одна девочка — второе. Мои ребята являются мастерами спорта по зимнему президентскому многоборью, неоднократными чемпионами республики по летнему многоборью и лыжам.

В школах области почти в 1,5 тысячах спортивных секций физкультурой и спортом занимаются больше 23 тысяч ребят. В этом году их ряды пополнили еще 765 детей. Кстати, на уровне министерства сейчас рассматривается вопрос о возврате педагогам 45% надбавки за внеклассную работу.

Канат Садвокасов, директор учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП управления образования СКО:

— В организациях образования в 2019-2020 учебном году в 475 школах области работают 890 учителей физкультуры. Из них 757 с высшим образованием, это 85 процентов.

Жандос Калиулы — учитель физкультуры в средней школе №6 имени Кожабергена жырау. Его работу тоже отметили почетной грамотой главы региона.

Жандос Калиулы, учитель физической культуры СШ №6 им. Кожабергена жырау:

— В этом году я участвовал в республиканском конкурсе «Лучший учитель физкультуры 2019». Выиграл номинацию «Активный организатор спортивных мероприятий». В этом конкурсе участвовали 46 учителей физкультуры.

Кроме того, наградили победителей и призеров зимней спартакиады «Акшакар», соревнований среди школьников «Жастар» и военизированных игр «Батыр», «Улан», «Алау».

Алена Хан