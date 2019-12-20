Со своими проблемами обратились кызылжарцы к акиму района

Удивить раздаточными материалами или красочными слайдами. У каждого главы района, который отчитывался на площадке СЦК, свой способ произвести впечатление на журналистов. Аким Кызылжарского района — 10-й по счету, кто рассказал представителям СМИ о работе, проделанной за последние несколько лет.

Креативить Жанат Садвакасов не стал, да и на брифинг не торопился, его начали с небольшой задержкой. После короткого вступления про ответственность, возложенную на слуг народа президентом страны, глава кызылжарцев перешел к достижениям района в сельском хозяйстве.

На него приходится 6 % валового сбора зерна СК, также в этой части области находится 40% всех молочных ферм. При этом на одном из последних итоговых заседаний аким области отметил в районе снижение производительности в животноводстве.

В 2020-м ситуация не повторится, во всяком случае по молоку, за счет строительства новых комплексов его станет в 2 раза больше, заверил Жанат Садвакасов. Увеличится в районе и количество новых предприятий.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— В 2020 году планируем реализовать 10-ть крупных проектов с инвестированием порядка 2 млрд тенге: открытие цеха по производству масла из льна и рапса КТ «Зенченко и К», по переработке молока ТОО «Большемалышенское», открытие птицефабрики в с.Новокаменка и молочно-товарной фермы.

Но прежде чем войти в 2020-й, нужно разобраться с проблемами уходящего года. Под конец 2019-го многодетные и малообеспеченные семьи района остались без АСП. С этой проблемой в редакцию нашего телеканала кызылжарцы обратились в середине ноября. В завершение того же месяца вопрос частично решился. Но закончили ли выплаты по задолженностям в декабре, как это было обещано жителям района, или проблема повисла в воздухе?

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— Сейчас осталось нам выплатить до 25 декабря 2,5 млн тенге. Она будет погашена.

Социальные, но уже не выплаты, а продукты. Чтобы не допустить скачка цен на 19 их видов, бизнесмены должны тесно работать со стабфондом, но далеко не все соблюдают это правило. Ведь куда проще и приятнее наживаться на покупателях.

В Кызылжарском районе такие прецеденты имели место с гречкой, ее цена в некоторых селах превышала среднеобластную больше чем на 100 тенге. Это показал октябрьский мониторинг рабочей группы акима области. Работу над ошибками Жанат Садвакасов проделал и уделил этому вопросу отдельное внимание в своем докладе.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— Если говорить об оптовых, и продавцах, и конечной реализации в магазине были посредники. Мы их устранили по 9 наименованиям, сейчас мы видим результат, уже снижение цен в Кызылжарском районе.

Реагировать не только на замечания главы региона, но и на жителей района. Отчетные встречи, приемы граждан — все, чтобы воплотить концепцию «слышащего государства». 13% вопросов кызылжарцев, из 100 не найдут своего решения в 2019-м из-за недостатка средств, их автоматически включили в план нового года.

Изменится ли ситуация с неуловимым маршрутом 101 А в 2020-м? О проблемах с ним жительница юго-востока Бесколя, для этой части райцентра и был запущен автобус, — рассказала на приеме акиму области. Его появлению кызылжарцы радовались недолго. А кому понравится зимой по 2,5 часа стоять на остановке в ожидании чуда, которое в пути периодически ломается.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— На следующий год у нас запланирован полностью ремонт, я уже говорил, 800 млн тенге — 22 км, из них 10 км маршрут 101, качественная будет дорога. И уже с подрядчиком оговорено, что уже на следующий год планируется обновление автобусного парка. И 101 «А», я думаю, на маршруте увеличится количество автобусов, охват будет больше нашего райцентра.

В общем, автобусы и дороги райцентра совсем скоро кызылжарцы не узнают. Забудут в Бесколе и о проблемах с трехсменкой, для этого возведут новую школу. Две пятиэтажки, часть одной из них уже можно увидеть в районном центре, решат жилищный вопрос 35 многодетных семей. А еще в 10 селах Кызылжарского появится живительная влага, в них в 2020-м начнут строительство разводящих сетей в рамках программы «Аул Ел бесігі».

Дарья Пышмынцева