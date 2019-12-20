По всей стране стартовал девятый этап акции «Приёмная на дороге»

Правоохранительные органы

22:00 20 Декабря 2019

Миграционная служба, местная и административная полиция. В рамках акции «Приемная на дороге» на вопросы горожан отвечают самые опытные стражи порядка. Традиционно в ней принял участие и глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев. В новом формате акция проходит с апреля.

Жасулан Оспанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— По поручению министра внутренних дел 20-21 декабря проводится широкомасштабная акция «Приемная на дороге». На территории нашей области она проводится во фронт-офисах и в участковых пунктах. В районах акция также проводится. Дополнительно работает «горячая линия» как посредством телефонных звонков, так и посредством онлайн-сообщений.

Помимо Call-центра и горячей линии, североказахстанцы могут обращаться со своими вопросами и в популярные соцсети: Facebook или Instagram. На этих площадках стражи порядка ведут прямые эфиры, что дает возможность жителям получать ответ оперативно, не выходя из дома.

Полицейские отмечают, больше всего североказахстанцы жалуются на проблемы с регистрацией автотранспорта. С начала акции североказахстанским полицейским поступило более 3 тысяч вопросов. Отмечу, девятый, последний в этом году, этап «Приемной на дороге» завершится в эту субботу в семь часов вечера.

 

 

Абай Альжанов

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