По всей стране стартовал девятый этап акции «Приёмная на дороге»

Миграционная служба, местная и административная полиция. В рамках акции «Приемная на дороге» на вопросы горожан отвечают самые опытные стражи порядка. Традиционно в ней принял участие и глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев. В новом формате акция проходит с апреля.

Жасулан Оспанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— По поручению министра внутренних дел 20-21 декабря проводится широкомасштабная акция «Приемная на дороге». На территории нашей области она проводится во фронт-офисах и в участковых пунктах. В районах акция также проводится. Дополнительно работает «горячая линия» как посредством телефонных звонков, так и посредством онлайн-сообщений.

Помимо Call-центра и горячей линии, североказахстанцы могут обращаться со своими вопросами и в популярные соцсети: Facebook или Instagram. На этих площадках стражи порядка ведут прямые эфиры, что дает возможность жителям получать ответ оперативно, не выходя из дома.

Полицейские отмечают, больше всего североказахстанцы жалуются на проблемы с регистрацией автотранспорта. С начала акции североказахстанским полицейским поступило более 3 тысяч вопросов. Отмечу, девятый, последний в этом году, этап «Приемной на дороге» завершится в эту субботу в семь часов вечера.

Абай Альжанов