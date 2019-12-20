Петропавловцы завоевали призовые места и денежные гранты

Все проекты должны быть направлены на укрепление межэтнического согласия и общенационального единства. Это одно из условий конкурса. Тему, которую выбрала Лаззат Жалмуканова, как раз соответствует всем заявленным требованиям.

Три года она возглавляет единственную в стране школу-комплекс национального возрождения. В ней работают 9 этнических отделений, где ребятам рассказывают о традициях и культуре разных народов. В школе учатся дети 22 национальностей.

Лаззат Жалмуканова, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Мы принимаем самых маленьких ребятишек, начиная с мини-центра, и выпускаем полноценного выпускника, который может поступить не только в вузы нашей республики, но и за рубеж. Потому что они обучаются в 9 национальных отделениях. Наши дети, обучаясь в этих странах, говорят о воспитании, о своем отношении к делу. Мы готовим детей, которые коммуникабельны по отношению друг к другу, воспитывается именно толерантность и патриотизм. Это великое достижение всего педагогического состава.

Еще один призер республиканского конкурса — Мария Татаренко. Несколько лет она возглавляет белорусский культурный центр областной ассамблеи народа Казахстана. Над темой для своего проекта Марии долго размышлять не пришлось. За основу взяла взаимодействие районных этнокультурных объединений с региональной АНК.

Мария Татаренко, председатель ОО «Белорусский культурный центр «Радзiма»:

— Я решила осветить то, что нет связующего звена между областной АНК и этнокультурными центрами районов. Там работают отделы внутренней политики. Но у которых огромный объем работы. Там же они, конечно, занимаются вопросами межэтнического согласия. Но если бы в районах была создана районная ассамблея народов Казахстана, но связь бы была более эффективна.

Всего на республиканском конкурсе проектов свои работы представили около 20 человек со всего Казахстана. Конкуренция была серьезная, рассказывают призеры. Со своими исследованиями выступали профессора вузов, кандидаты наук. До финала дошли лишь 10 сильнейших.

Анжелика Сычева