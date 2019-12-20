Главную 22-метровую ёлку зажгли в Петропавловске

Анастасия Остертак, корреспондент:

— До нового года осталось 11 дней. Волшебная атмосфера чувствуется на центральных улицах города: нарядные витрины магазинов, гирлянды, разговоры о подарках. Сегодня засверкает яркими красками и главная городская площадь. Здесь собралось немало людей. Все, и взрослые, и дети ждут, когда зеленая красавица зажжётся.

Этим вечером на площади весело и шумно. Детишки и даже взрослые с удовольствием катаются с горок и на коньках. А на сцене ледового городка организовали праздничный концерт. Многие танцуют и подпевают артистам.

И вот начинается главное действо предновогодней церемонии — появляются главные герои: Дед Мороз, вместе со своей внучкой Снегурочкой. Настал долгожданный момент вечера. Ёлка переливается разноцветными огнями и привлекает к себе всеобщее внимание.

Горожане с удовольствием фотографируются на фоне 22-метровой зелёной красавицы. Кстати, в областном центре будет несколько ледяных городков. Приятным сюрпризом этого вечера стал праздничный фейерверк. В этот морозный день сотни горожан пришли насладиться новогодней атмосферой.

Анастасия Остертак