Члены городского общественного совета обсудили бюджет Петропавловска на 2020г.

Устаревшие, а некоторые в аварийном состоянии. Лифты — давняя проблема петропавловских многоэтажек. Сейчас свыше 120 требуют замены. Но старый лифт или новый, за него нужно платить. Всем, кроме жильцов 1-го и 2-го этажей.

Они лифтом обычно не пользуются и по правилам предоставления коммунальных услуг платить за него не должны. Так было до сегодняшнего дня. Но департамент юстиции признал этот пункт нарушением закона.

Айдархан Мусин, заместитель руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Собственники квартир обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в солидарном порядке согласно закону о жилищных отношениях. Т.е. оплата за лифт входит в совокупности в общие расходы за услуги наравне с содержанием подъездов, лестниц, крыш.

Теперь тем, кто живёт на 1 и 2 этажах, с соседями лучше дружить. Будут ли они платить за лифт, которым не пользуются, решат на общем собрании жильцов. В следующем году в 44 подъездах отремонтируют подъемники. Всего на сферу ЖКХ направят свыше 1,5 млрд тенге. Это десятая часть от запланированных расходов на 2020-ый. Но больше всего средств из городской казны пойдёт на образование.

Назгуль Бекмагамбетова, руководитель отдела экономики и бюджетного планирования г.Петропавловска:

— 10,7 млрд тенге. В том числе фонд зарплаты 9,5 млрд тенге. На коммунальные расходы 562 млн тенге. На приобретение учебников 166 млн тенге. Также имеется софинансирование из облбюджета.

Встречают, как известно, по одёжке. Потому на озеленение и благоустройство города в следующем году потратят порядка 900 млн тенге. Ещё 90 вложат в реконструкцию парка Первого Президента. Петропавловцы плоды труда и потраченных средств оценят, в отличие от гостей города.

С поезда после долгого пути город встречает их испытаниями на прочность. С тяжёлыми сумками и чемоданами надо подниматься по высокой лестнице, потом спускаться. Но после реконструкции на вокзале появятся лифты и эскалаторы.

Жаль, что они не довезут до автобусной остановки, путь до которой — неблизкий. На это горожане жаловались долго и много, своего добились. На реконструкцию привокзальной площади выделят 100 млн тенге.

Бахыт Ильясов, и. о. руководителя отдела ЖКХ г.Петропавловска:

— Будет сделан заезд автобусов вплотную к вокзалу. Автомобили не будут заезжать. Только специальная полоса для автобусов. Таксистов оттуда уберут. Парковка будет только в одном месте. По озеленению: крупногабаритных насаждений не планируется, чтобы площадь просматривалась.

Освежат и фасады зданий рядом с вокзалом. А ещё там снесут торговые павильоны. Под колёса тяжёлой техники пойдут и некоторые частные дома, на снос которых из областного бюджета направят 3 млрд тенге. Свыше 600 млн пойдут на благоустройство 70 дворов. Но работу проводить надо комплексно. Этот вопрос члены городского общественного совета поднимают часто, но безрезультатно.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:

— Как говорится, а воз и ныне там. Мы констатируем много фактов, когда у высотных домов стоят 4-5 детских площадок. Никто за ними не ухаживает. А какая необходимость делать 4-5. Если можно 1 комплексную и сэкономить двор.

Разместить на сэкономленной площади «зеленую» зону и парковки, которых у нас не хватает. Это и есть комплексное благоустройство.

Бахыт Ильясов, и. о. руководителя отдела ЖКХ г.Петропавловска:

— То есть мы заходим в какой-то кубик, мы делать там всё. Асфальтирование, мусорные площадки, парковки, поднятие колодцев, которые в неудовлетворительном состоянии. При необходимости — детскую площадку.

А ещё приведут в порядок фасады и установят освещение. Бюджет члены общественного совета обсуждали долго и подробно. Тема важная.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:

— При этом на совете отсутствует кто-либо из руководства города. Ни акима, ни зама нет ни одного. Это, конечно, интересно. Рассматривается же бюджет города. Это же не какая-то текущая программа.

Но бюджет на 2020-й год члены общественного совета утвердили единогласно.

Айгерим Мукашева