25-летие маслихатов отмечается в Казахстане

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Четверть века назад, когда были образованы маслихаты, в Казахстане только зарождалась новая государственность, создавалась система государственных органов, основанная на принципе разделения властей и органов власти между собою, с тех пор значение маслихатов, как важного звена местного управления усиливается с каждым годом.

Сейчас работает уже шестой созыв представительных органов власти на местах. Депутаты каждого из них внесли свой весомый вклад. Как и Сабыр Мустафин. От имени президента страны Касым-Жомарта Токаева ему вручили нагрудный знак и благодарность за участие в становлении и развитии маслихатов. С 1999 по 2002 год он был депутатом Тимирязявского районного маслихата, а в 2012 его избрали секретарем.

Сабыр Мустафин, секретарь Тимирязевского районного маслихата:

— В прошлом году мы сделали очень много работы по водоснабжению, на 50 млн методом санации мы провели 20 километров, на следующий год стоят серьезные задачи по ремонту наших дорог, мы сделали проект на 1,4 млрд тенге, думаю, бюджетная комиссия нас поддержит.

Сегодняшние депутаты — это уважаемые люди, различных возрастов и профессий, они представляют интересы своих избирателей. 20 лет этим занимается Ралия Нурмуканова. Она получила нагрудный знак «Почетный депутат маслихата Казахстана». Говорит, первые годы были сложными, нужно было поднимать экономику страны, тогда вопросы касались невыплаты пенсий и заработной платы, сейчас проблемы другие.

Ралия Нурмуканова, секретарь Мамлютского районного маслихата:

— Сейчас поднимаются вопросы совершенно другого уровня, это телекоммуникации, интернет, потому что все проблемы, которые были в годы становления, они в основном решены, конечно, еще возникают вопросы ремонта дорог, в этом году на наш район выделяются средства по программе «Аул ел бесиги».

С 25-летием создания представительных органов поздравил присутствующих и секретарь областного маслихата Владимир Бубенко. Ряду североказахстанцев он вручил почетные грамоты Сената Казахстана.

Алена Хан