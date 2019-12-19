В с.Бесколь во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок

Возгорание началось на веранде, к приезду огнеборцев пламя охватило уже весь дом. Пожарные прибыли через 5 минут после получения сигнала. На месте работали 40 человек и 5 единиц техники. Чтобы попасть внутрь, спасатели разбили окно. В доме оставался маленький ребенок. Его 78-летняя бабушка успела вынести из огня только 8-летнего внука. Вернуться за малышом она уже не смогла.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Мальчик был доставлен в центральную районную больницу. До его поступления туда мы проводили ряд реанимационных мероприятий, которые продолжились и в больнице. Но все оказалось безрезультатным. Мальчик скончался. От отравления угарным газом. Его бабушка получила ожоги 10%. Здоровью старшего брата ничего не угрожало. Его отпустили домой. Предварительная причина пожара — зола, которую оставили на веранде.

Анжелика Сычева