В Петропавловске впервые состоялся форум совета старейшин АНК

Единство нации — в ее многообразии. Это один из важных тезисов, который обозначил в своем послании Глава Государства. Беречь духовные ценности, традиции, культуру, мир и согласие всех этносов, проживающих в Казахстане. Воспитывать чувства патриотизма у подрастающего поколения. Обо всем этом говорят на форуме совета старейшин.

Анатолий Башмаков, член областной ассамблеи народа Казахстана:

— Это вопрос трепетного, душевного отношения к своей родной земле, Отчизне. Необходимо формировать высочайшее качество — историческую память. Сегодня в мире идет сдвиг в сторону утраты исторической памяти. Этого нельзя допустить.

Североказахстанская молодежь вносит большой вклад в развитие страны. В своей работе активисты и волонтеры отводят важную роль благотворительным акциям. Помогают нуждающимся, пенсионерам, участвуют в сборе средств для тяжелобольных. В Петропавловске сейчас насчитывается более 7 тысяч волонтеров.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— На сегодняшний день в партии реализуются различные проекты: забота о старшем поколении, «Будущее без барьеров» и по линии молодежного крыла » Жас Отан» есть различные диалоговые площадки, где они встречаются и оказывают посильную, адресную помощь.

В первом форуме совета старейшин Ассамблеи народа Казахстана приняли участие более 100 человек. Это почетные граждане, представители этнокультурных центров, депутаты городского маслихата и члены партии Нур Отан.

Абай Альжанов