Сельчанин в СКО установил дома спецавтомат и воровал электричество

Хотел сэкономить, а в итоге отдал в несколько раз больше. Житель села Пеньково Кызылжарского района нашёл способ обмануть энергетиков и меньше платить за электричество. Велосипед изобретать не стал. Подключился к кабелю и экономил. Как долго длилось такое воровство, специалисты не знают. Нарушение зафиксировали в сентябре прошлого года во время плановой проверки.

Евгений Политкин, заместитель генерального директора АО «СК РЭК»:

— Вводной кабель был поврежден, он не цельный, не просматривается. Он шёл по чердачному помещению. До прибора учёта в этот кабель была произведена врезка, от которой уходило 2 кабеля. Один питал дом, второй — уходил для снабжения хозпостроек.

Мужчина даже специальный автомат установил. Когда его переключал, электроэнергия доходила до счётчика. В итоге сельчанин все-таки платил в месяц за несколько киловатт, чтобы не вызывать подозрений. Но не получилось. Энергетики сделали перерасчёт.

И он оказался не в пользу потребителя. Специалисты посчитали, что сельчанин потреблял электричество 24 часа в сутки, целый год. Получилось 650 тысяч тенге. Житель Пеньково не согласился платить энергетикам такую сумму, обратился в суд… и выиграл.

Евгений Политкин, заместитель генерального директора АО «СК РЭК»:

— Исковые требования потребителя Меркушина были удовлетворены. С чем мы были не согласны, оснований для такого решения, мы полагали, нет. Мы подали апелляционную жалобу. Решение суда было отменено.

И заплатить 650 тысяч мужчине всё-таки пришлось. Сейчас в доме Меркушиных снова зажёгся свет, которого не было больше года. Факты воровства света энергетики фиксируют регулярно. В этом году уже зарегистрировали 159 нарушений.

Айгерим Мукашева