О проблемах в Уалихановском р-не открыто говорит его аким

Медет Оспанов — аким Уалихановского района, одного из самых отдаленных от областного центра, но не менее развитых, чем другие. Это показывают результаты, которых достигли уалихановцы за 11 месяцев. Особенно в сельском хозяйстве.

Весной в районе засеяли 205 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых составила около 17 ц/га, почти 10,5 — масличных. В следующем году начнут развивать промышленность — в районе начнется строительство предприятия по производству соли.

Медет Оспанов, аким Уалиханского района:

— ТОО «Жақсы Тұз Петропавл» — мы заключили с ним 3 договора. Потому что у нас в районе есть 3 соленых озера — «Жаксы Туз», «Жаман Туз» и «Теке». И вот сейчас мы ведем переговоры с инвесторами, если они там начнут добывать соль, то в ближайшем будущем в с.Кишкенеколь, это районный центр, мы хотим построить завод по переработке соли.

Вопросы дорог, интернета и связи злободневные. Они в большей степени волнуют население. И не только местное, но и тех, кто приезжает туда в гости или по работе. В октябре этого года съёмочная группа нашего телеканала преодолела долгий путь до местечка Кызыл Обы. Ехали из Петропавловска в среднем 7 часов.

Журналисты делали материл о мавзолее эпохи Золотой Орды. Отработав, съемочная группа попыталась вернуться домой, но это оказалось непросто из-за не самого лучшего качества дорог. Вызвать кого-то на подмогу из-за плохого интернета и связи тоже не было возможно.

К счастью, помощь оказали коллеги с другого канала, а потом и местные власти. Но ведь в такой ситуации может оказаться любой автомобиль в любое время года. А если рядом никого не окажется? Как добираться из отдаленных сел?

Медет Оспанов, аким Уалиханского района:

— Уже имеется проектно-сметная документация на 60- километровую дорогу от Кишкенеколь до с. Бортык. По предварительным данным, средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. На ремонт разрушенных 30-ти км дороги «Коктерек-Тоспа-Жаскайрат» мы тоже сдали ПСД на 466 млн тенге.Средства выделят теперь только в новом году.

А что насчет интернета и связи?

Медет Оспанов, аким Уалиханского района:

— Из 25 сел в 15-ти нет сотовой связи вообще. Главная причина заключается в том, что сотовые операторы из-за того, что это невыгодно, не хотят ставить вышки и работать с нами .»КазТелеРадио» нам поставили вышку. Сейчас мы активно ведем переговоры и с Билайн. Если они поставят оборудование, то 3 села: Жаскайрат, Кайрат, Кулыколь мы охватим 3G — интернетом и мобильной связью. По остальным селам пока эту проблему невозможно решить.

Напомню, Каратал и Кулыколь — две деревни в Уалихановском районе, которые затопило этой весной. Помогать людям тогда приехал аким области. Серьёзных последствий и жертв избежать удалось. Но как будет в следующем году?

Медет Оспанов, аким Уалиханского района:

— Мы открыли дополнительные направления плотин. Чтобы вода, когда прибудет весной, обошла села. Все эти работы мы провели осенью, в октябре. Сейчас, я думаю, нет никаких оснований для волнения. Кроме того, этой весной мы сделали плотину высотой больше 1 метра. Она тоже должна помочь.

Не самые радужные показатели были и по средней зарплате. Она в Уалихановском районе едва превышала 100 тысяч тенге. По словам Медета Оспанова, эта цифра сильно отставала от всего региона. Но в этом году проблему решили. На 200 предприятиях заработную плату повысили более чем 400 человек. А сколько же зарабатывает сам глава района?

Медет Оспанов, аким Уалиханского района:

— Если говорить о моей заработной плате, то, благодаря своему стажу, сейчас я на руки получаю около 300 тысяч тенге.

Медет Оспанов проблем не скрывает. А наоборот, отмечает, о них нужно говорить и решать. И средства на это будут. В 2020 году бюджет Уалихановского района увеличится на треть по сравнению с 2018-ым, и составит 5,5 млрд тенге.

Анжелика Сычева