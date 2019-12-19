Кумар Аксакалов встретился с жителями Есильского района

Жить в квартире и отапливать её дровами и углём. Тем, у кого квартиры в городских многоэтажках, этого не понять. А для жителей райцентров это реальность… суровая. Носить дрова и уголь на второй этаж, топить печи, а после убирать сажу и несколько раз в день мыть полы. Наталья Боянова это делает ежедневно. Хорошо, сын помогает, — говорит пенсионерка. А вот многие соседи преклонного возраста вынуждены справляться со всем сами.

Наталья Боянова, жительница с.Явленки, Есильский район:

— Развал пошёл и нас всех отсоединили. Нам обещали, говорили будет отопление. До октября протянули, а потом мы остались на холоде. И нам пришлось быстро эти печки ляпать.

Тяжело, грязно и небезопасно. Устанавливать электрические котлы — удовольствие дорогое. Придётся каждый месяц платить не меньше 20 тысяч, говорят жители двухэтажек. Сельчане просят провести им центральное отопление. Как это сделали в соседней двухэтажке. Любовь Никитина сама долгое время отапливала квартиру дровами и углём.

Приходилось спать в одежде, потому что под утро становилось холодно. Недавно ситуация кардинально изменилась, когда дом подключили к центральному теплоснабжению. В месяц платит чуть больше 5 тысяч тенге. Теперь просит и за других жителей двухэтажек.

Любовь Никитина, жительница с.Явленки, Есильский район:

— Все, в основном, пенсионеры. Дрова и уголь сумками носят на второй этаж. Это проблема. Здоровье не то. Проблемы такие, что тяги нет и задымленность такая.

Таких проблемных двухэтажек в Явленке 8, ещё столько же по району. Почти во всех появится централизованное отопление. Со следующего года там начнут устанавливать котлы, работающие на соломе.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Будут блоком ставиться к существующей угольной котельной. Подсоединяться к существующей системе отопления. Если её нет, мы деньги выделили для районов, чтобы они трассу протянули.

Выгода для всех. Сельчанам не будут приходить огромные счета за отопление. Не потратится сильно и местный бюджет. Эти котлы делают на ПЗТМе. Бюджетный вариант плюс высокое качество. А еще нужно решить проблемы с водоснабжением. Жители Амангельдинского, например, сами попытались это сделать.

Надежда Тишевская, жительница с.Амангельдинского, Есильский район:

— Было собрано 830 тысяч тенге, чтобы провести водопроводную трубу от насосной станции до села Амангельдинского, 800 метров.

В этом году сельчанам решило помочь руководство «Есиль су» в рамках реконструкции Пресновского группового водопровода. Внутри села начали делать разводящую сеть. Только вот проект начали корректировать и работы приостановили.

Подрядчик жаловался, что выделили недостаточно средств на проведение водопровода. Проверка показала, что бюджет, действительно, нужно увеличить. Этот вопрос решат уже в следующем году, как и с Корнеевским домом культуры.

Галина Яковлева, жительница с.Корнеевки, Есильский район:

— Фасад оставляет желать лучшего. Заменить оконные блоки. Плитка облицовочная отваливается, кирпичи тоже. Внутри тоже. Видимо, кровля отваливается. Именно в зрительном зале.

Действительно, на культурный центр он мало похож. Но другого досуга в селе нет. В дом культуры дети ходят на кружки, взрослые — в библиотеку. Там же проводят концерты и показательные выступления. На ремонт здания нужно около 200 млн тенге. ПСД уже разработали.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— 200 млн мы не можем сразу выделить. Давайте поэтапно. Мы какую-то сумму готовы выделить в пределах 50-60 млн тенге.

Нужен досуг и маленьким жителям Явленки, а именно тем, кто хочет заниматься футболом. В секцию ходит 50 ребят, но занятия проходят в спортзалах, которые не соответствуют стандартам. В следующем году осуществится мечта местных мальчишек и девчонок, да и взрослых тоже. В Явленке построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Возле центрального стадиона мы построим ФОК. От него будет теплый переход в крытый хоккейный корт. Таким образом, всё необходимое для занятий спортом будет в одном месте. Ежегодно мы будем возводить 2-3 таких комплекса. Но взамен ждём спортивных достижений.

Жаловались есильцы акиму области и на плохие дороги. К примеру, к селу Караагаш очень сложно подъехать — ямы на каждом метре. Но дороги, в первую очередь, отремонтируют в перспективных и многонаселённых деревнях, говорит глава региона. А в Караагаше сейчас только 48 домов.

В 2020 году ремонт этого участка не запланирован, но постараются в 21-м, пообещал Кумар Аксакалов. С похожим вопросом пришёл и Сергей Корнев. 28 лет он руководил Явленским сельским округом. В райцентре знает каждую яму, а их немало. Ведь последнюю четверть века здесь проводили только ямочный ремонт. А его надолго не хватает.

Сергей Корнев, житель с.Явленки, Есильский район:

— В Явленке 20 км асфальта требуют ремонта. В основном все дороги имеют огромные ямы. Нужен средний ремонт, ямочный больших результатов не дает.

В следующем году отремонтируют 2 км в Явленке и ещё один — в Корнеевке.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Снимается асфальтовое покрытие полностью, 18 см. Потом уплотняется, добавляется цемент, щебень, битум. Делается подушка и сверху асфальт.

Работы проведут в рамках софинансирования. 50% выделяет районная казна, столько же областная.

Айгерим Мукашева