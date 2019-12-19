Концепцию «слышащего государства» обсудили в Петропавловске

Диалог государства и гражданского общества — залог решения многих проблем. На это и направлена концепция «Слышащего государства». По мнению главы республики Касым-Жомарта Токаева, общественный диалог, открытость и оперативное реагирование на проблемы людей — главные приоритеты в работе госорганов. Об этом сегодня говорят и участники диалоговой площадки.

Сауле Сулейменова, председатель ОЮЛ «Ассоциация гражданский альянс СКО:

— Очень важно, что в послании президента делается очень большой акцент на неправительственный сектор. Потому как большинство населения — они как раз и состоят в неправительственных организациях. В нашей области их насчитывается более 300, которые зарегистрированы в базе данных НПО. Более ста являются активными.

В их числе «The Last Hope». В нашем регионе гражданские активисты 7 лет работают с госорганами. 2019 год посвятили внедрению общественного мониторинга для выявления нарушений. Например, одному из подрядчиков, который занимался асфальтированием дворов областного центра, заплатили за работу, которую по факту он не выполнил. К проблеме подключили антикоррупционное ведомство и департамент экономических расследований.

Руслан Асаубаев, руководитель ОО «Неправительственная организация «The Last Hope»:

— Открытость государства для нас очень важна, сегодня через запросы мы видим всю картину. Улучшилось качество ответов госорганов на запросы, мы отрабатываем с ними все эти вопросы и подаем жалобы.

Кстати, в своем послании глава государства поручил следить за тем, как госорганы рассматривают обращения граждан. Ведь иногда из-за «глухоты» и закрытости чиновников люди вынуждены идти напрямую к Президенту. А ведь акимы, руководители госорганов, депутаты не должны закрываться от народа, их задача — решать все проблемы на местах.

Алена Хан