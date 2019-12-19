Для детей из многодетных и малообеспеченных семей устроили ёлку

Кукла и коляска для неё. Об этом давно мечтала Ангелина Шульгина. Девочка учится в первом классе, у нее трое братьев и сестер. Все они получили свои подарки. Для Ангелины этот праздник запомнится надолго.

Ангелина Шульгина, жительница г.Петропавловска:

— Мне нравится кукла и коляска. Мой подарок мне нравится. Такого красивого у меня еще никогда не было.

Шестилетний Иван Даниленко получил мини-автокар. Любит играть в машинки, читать и писать пока не умеет. Старшие сестра и братья помогли ему составить письмо Деду Морозу.

Иван Даниленко:

— В школу пока что не хожу, но скоро буду. Я не умею писать, но нарисовал.

Танцы, конкурсы и игры. Дети с удовольствием погрузились в атмосферу новогоднего волшебства. Они с радостью водили хороводы, играли и веселились. На празднике Дед Мороз и Снегурочка подарили радость 80 детям. Каждый хотел рассказать подготовленное дома стихотворение и получить долгожданные подарки.

Галина Калинкина, президент ОО «Эра милосердия» :

— Сюда мы пригласили детей от трёх до 11 лет. Писали письма Деду Морозу и эти письма раздавали спонсорам, и вот они приносят их подарки. Во всех торговых центрах стоят наши корзины для помощи. И поэтому мы помогаем всем. У нас есть офис, туда приходят мамочки и выбирают вещи. Всё бесплатно.

Общественное объединение «Эра милосердия» уже 14 лет радует детей из многодетных и малообеспеченных семей. В преддверии праздников они устраивают утренники для таких ребят.

Айгерим Муканова