Большую часть информации полицейские получают от граждан по телефону

Центр оперативного управления Петропавловска — сердце городских отделов полиции. Его сотрудники круглосуточно принимают сообщения от населения, после чего направляют на место происшествия оперативные службы и следственные группы. Глаза специалистов ЦОУ — камеры видеонаблюдения.

В Петропавловске их 410, с начала года благодаря устройствам удалось зафиксировать почти 13 тысяч административных правонарушений. Но все же больше всего информации, по словам стражей порядка, они получают по телефону.

Алена Ткаченко, старший инспектор штаба ДП СКО:

— В среднем, за сутки на оперативный канал 102 поступает и обрабатывается от 30 до 400 звонков от граждан. Из поступивших 56 тысяч сообщений, более 3 тысяч имели признаки уголовных правонарушений, более 23 тысяч — административного характера и более 28 тысяч — справочного характера. Анализ показал, что основное количество звонков на канал 102 поступает с 18 до 12.00 часов, а также в выходные дни.

Во время праздников сотрудники ЦОУ переходят на усиленный режим работы. В дежурные смены контроль за порядком в городе доверяют самым опытным полицейским. Стражи порядка напоминают, если вы стали жертвой или свидетелем преступления, необходимо сразу же позвонить по телефону 102.

Дарья Пышмынцева