В центре детского грудничкового плаванья устроили праздник

Новогодняя музыка, угощения, гирлянды и хорошее настроение. Настоящий новогодний праздник устроил для горожан центр детского грудничкового плаванья.

Александр Васютин, предприниматель:

— В программе будут угощения для взрослых и детей. Также будут большие скидки у нас на абонементы, на все пакеты. Мы хотим сделать, чтобы этот праздник был не только для детей, но и для взрослых, как мы видим, уже много, кто приходит.

Несмотря на легкий морозец, прохожие останавливались, чтобы окунуться в праздничную атмосферу, отведать горячего шоколада, сфотографироваться с главными героями новогодней сказки.

Гости праздника:

— Мы пришли с другом на концерт. Мы написали письмо только сейчас и нам подарили конфеты.

— Я проходил мимо по улице, увидел, что здесь играет музыка хорошая и решил подойти посмотреть. Думал, может Санта танцует, и мне понравилось.

— Побольше бы таких мероприятий. Здорово. Первая елка. Первые фотографии и все отсюда. Это классные эмоции.

Вместе со всеми веселится и Елена Пучковская. Она пришла со своим годовалым сыном Платоном. Считает, что такие праздники очень важны, они поднимают настроение и малышам, и взрослым.

Елена Пучковская:

— Атмосфера, конечно, приближает настроение Нового года. Для моего ребенка это первый осознанный праздник. Мы ходим регулярно, посещаем занятия и все, происходящее здесь, — вечеринки, праздники. Нам очень нравится.

Каждый в этот вечер получил заряд позитивных эмоций и хорошего настроения.

Анастасия Остертак