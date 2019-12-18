В Петропавловске горело семейное общежитие

К месту ЧП огнеборцы прибыли оперативно. Площадь возгорания составила 18 кв. м. Загорелись домашние вещи и мебель. В ликвидации пожара участвовали 26 человек личного состава и 9 единиц техники. Полностью устранить его удалось чуть больше, чем за час. Операция затянулась из-за сильного задымления помещения.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Службой пожаротушения были применены спасательные капюшоны, посредством участия в тушении пожара нашего было спасено 10 человек, в том числе 2 детей было эвакуировано с места пожара. В том числе 16 детей. На месте пожара работают дознаватели. Предварительная версия пожара — неострожное обращение при курении.

Анжелика Сычева