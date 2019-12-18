Теле-мама для сотен журналистов отметила свой юбилей

Больше 20 лет пунктуальности и ответственности каждый день. На мероприятие в честь юбилея и выхода на заслуженный отдых Халия Даировна по привычке пришла задолго до его начала и сразу приняла первые поздравления от коллег и руководства. Цветы, поздравления, теплые слова, но прежде — приветствие и традиционный вопрос: как дела, коллеги?

К каждому Халия Даировна относилась требовательно, но с большой любовью. Она всегда говорит, — невозможно делать хорошо общее дело без полного погружения в процесс, без терпения и самоотдачи! К ее юбилею те, кто когда-то работал на канале, и те, кто трудится сейчас, сделали памятный фильм. Первый шеф-редактор МТРК признается, — к такому вниманию, как и к новому статусу — не привыкла.

Халия Жулдаспаева, шеф-редактор ТОО «МТРК»:

— Очень трогательно, каждый, кто говорил в этом фильме, все эти 20 с лишним минут, эти люди живы в моей памяти, сердце. Я их очень люблю и поддерживаю. Я знаю четко, что эти люди всегда помогут, всегда помнят и это очень ценно для меня, потому что это — моя жизнь. Я еще не поняла, в каком статусе нахожусь, есть небольшой кайф, что многое проходит мимо меня, что я не любила в своей работе. Я многое пропустила в другой части своей жизни, когда люди занимались бытом, готовкой, шитьем, это меня тоже сегодня привлекает.

Сегодня требовательной, но очень заботливой теле-маме для сотен журналистов не нужно думать, чем закрывать утренний, дневной и вечерний эфиры, где искать эксклюзив и необычных героев. Она отдыхает, принимает поздравления с 65-летием и выходом на заслуженный отдых.

Евгений Сазанов, директор ТОО «МТРК»:

— Колоссальное количество людей прошло через твои руки, слова, душу. Тебе, в первую очередь, дал бог иметь столько детей и реализовать все свои мечты в этих детях.

Светлана Дроздецкая, шеф-редактор ТОО «МТРК»:

— Переживает за всех. Приходят, уходят. Много сменилось поколений журналистов, операторов, монтажеров. Но она знает, какие у кого проблемы, кто, чем живет.

Алия Икамбаева, шеф-редактор программ ТОО «МТРК»:

— Многому научилась благодаря вам, спасибо. Желаю здоровья, чтобы у вас были благодарные воспитанники, потому что прошли школу вашу.

Сегодня все поздравления звучали в адрес женщины, которая вложила свою душу в работу ведущего канала области. Менялись акимы, руководители управлений, других госорганов, но все с уважением относились к труду Халии Даировны. В честь своего юбилея она получила очередную благодарность от имени главы региона Кумара Аксакалова.

Некоторые с трудом сдерживали эмоции, говоря слова пожеланий. Больше 20 лет работы, тысячи сюжетов, сотни программ. Через перо Халии Даировны прошли материалы десятков журналистов. Ко всем она относится, как к своим детям — ведь канал МТРК был для ее не просто работой, а большой и дружной семьей.

Дарья Пышмынцева