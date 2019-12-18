РГП «Есиль су» перейдёт на упрощенный годовой тариф с января 2020

На повестке дня — вопрос выхода филиала РГП «Есиль су» на упрощенный годовой тариф с января 2020. В июле его передали с баланса «Казводхоза» Нуринскому групповому водопроводу. Сейчас филиал обеспечивает водой 234 населённых пункта, а это 11 районов, нашей области и 2 — Костнайской.

С переходом на новый упрощенный тариф особых изменений в порядке подачи воды как для юридических, так и для физических лиц не будет, его должны принять до конца года.

Никита Забавин, главный инженер филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ»:

— Сейчас тариф для юридических лиц составляет 717 тенге за метр кубический воды, населению — 40 тенге. В тариф будет заложено амортизационное отчисление, тарифная смета на ГСМ, капитальный ремонт. Для населения тариф не будет меняться, как люди получали питьевую воду за 40 тенге за метр кубический, так и будет получать.

Общая протяжённость групповых магистральных водопроводов филиала — чуть больше 3 тысяч км. Они обеспечивают водой свыше 180 тысяч человек. С выходом на новый тариф объем оказания услуг по подаче воды предприятие планируется увеличить. Он составит почти 3,5 тысячи кубов, большая часть приходится на Северо-Казахстанскую область.

Здесь нужно обновить и насосных станции, и оборудование, закупить новые реагенты и провести капитальный ремонт сетей. В год филиал приводит в порядок около 30 км магистральных трубопроводов.

Никита Забавин, главный инженер филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ»:

— Из-за большой протяжённости — больше 3 тыс. км — мы много ремонтировать не сможем. За счет программ «Питьевые воды», «Ак булак». Сейчас проводится реконструкция групповых водопроводов. В этом году реконструкция Пресновского ГВ на 1-2 очереди. По реконструкции Соколовский ГВ на 2 очереди. Данные участки продолжат ремонтировать в 2020 году. Ориентировочный бюджет, который планируется делить на следующих год, около 3 млрд тенге.

Это поможет сократить потери при транспортировке воды. Сейчас они доходят до 45%.

Анжелика Сычева