Полицейские СКО продолжают внедрять новый формат работы

Североказахстанские полицейские приняли участие сразу в трех прямых эфирах на официальных аккаунтах профильного ведомства. Они рассказали об итогах операции «Участок». Она проходила три месяца.

За это время стражи порядка зарегистрировали 9 тысяч правонарушений. В их работе помогают простые граждане. О фактах преступлений могут сообщать в мессенджере WhatsApp на номер +7-708-432-46-00.

Алишер Жармагамбетов, старший инспектор управления полиции г.Петропавловска:

— Были заданы актуальные вопросы, которые встречаются каждый день, которые интересны каждому владельцу оружия, либо лицу, которое заинтересовано в приобретении оружия: алгоритмы приобретения, порядок хранения, ношения оружия, виды оружия. Мы все разъяснили: какие предусмотрены санкции за те или иные нарушения. Также остановились на акции по выкупу незарегистрированного оружия, которая ежегодно проводится с 10 апреля каждого года.

Кроме традиционных трансляций из медиа-центра, полицейские продолжают практику выездных прямых эфиров. Накануне его провели в спортивном колледже с депутатом областного маслихата Райхан Абдрахмановой.

Райхан Абдрахманова, депутат областного маслихата:

— Решили провести прием граждан. С таким предложением я обратилась к руководству городской полиции, они поддержали. Сегодня мы такой прием ведем. Думали, что избиратели, а их более 13 тысяч по данному 21-му округу, областному, североказахстанскому, придут со всеми вопросами, которые их волнуют. Мы решили подвинуться к месту жительства; сделали оповещения на близлежащих домах и в соцсетях, о том, что с 18-20 часов состоится прием граждан.

20 и 21 декабря по всей стране пройдет девятый этап акции «Приемная на дороге». Стражи порядка и представители миграционной службы с 9 утра до 7 вечера будут вести прием жителей области на 12 улицах Петропавловска и в селе Бесколь. А также ответят на вопросы североказахстанцев в прямых эфирах ведомственных аккаунтов в Facebookе и Instagramе.

Алена Хан