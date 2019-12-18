Мост протяженностью в 220 метров через р.Есиль построили в с.Новоникольском

Геннадий Иванович Зенченко — известный казахстанский аграрий, с именем которого связано крупное и передовое предприятие СК. Строгий, мудрый, но в то же время успешный и справедливый руководитель. Душой и сердцем он переживал за родной край, заботился о его благосостоянии. Он построил передовое хозяйство, развивал родное село.

Но не успел довести до конца давно намеченное дело — построить новый мост на въезде в Новоникольское. Строение, которому не будут страшны ни паводки, ни другие природные стихии. Еще в далеком 80-ом году он сделал первую переправу. За четыре десятка лет она устарела.

Завершить начатое и исполнить мечту отца взялся Геннадий Геннадьевич Зенченко. И вот, в середине ноября с участием премьер-министра Аксара Мамина и главы региона Кумара Аксакалова мост открыли.

Геннадий Зенченко, генеральный директор КТ «Зенченко и К»:

— Этот объект — не только Новоникольское, но и Новоалександровка, Трудовое, Андреевка, Владимировка и Бостандык- 6 сел, которые идут за мостом. Это ключевой мост, который соединяет берега. Соединяя берега, как мне сказал один аксакал, означает то, что жизнь продолжается. Это радует, старшее поколение все это оценивает.

Во время паводков старый мост уходил под воду. Новоникольское и 6 ближайших сел превращались в острова, отрезанные от цивилизации. Новая переправа позволила жителям навсегда забыть о проблеме — все благодаря именитому земляку.

Разрабатывать проект и строить начали в 2018-м. Коммандитное товарищество выделило 4 млрд тенге. Помогали в возведении стратегического объекта его сотрудники, специалисты из ВК и Курганской области России. Протяженность моста — более 220 метров, ширина — 8.

Михаил Еремин, директор ТОО «Семдорпроект», ВКО:

— Мост через реку Есиль — неординарен. Он сделан из двух конструкций металлического строения и балок. Мост является уникальным — большой пролет: он не судоходный, но нужно было сделать так, чтобы во время паводков смог состав пройти. И главное- обеспечить проезд транспортных средств на другой берег.

Денис Десятов работает в КТ больше 3 лет. Он один из тех, кто занимался возведением главной артерии, соединяющей берега реки Есиль. Перед ними стояла сложнейшая задача — сделать быстро, качественно и на века, — признается Денис.

Денис Десятов, сотрудник КТ «Зенченко и К»:

— Начали строительство в августе. Когда узнали, что нужно залить в первые 2 месяца 3, 5 тысячи кубов бетона, все были в шоке. Справились. Даже российские специалисты говорили: как так возможно? Работали, не было тяжело, все нормально. Теперь мы не будем объезжать по полевым дорогам и терять лишний час.

Строить и наводить мосты, в прямом и переносном значении. Давний друг Геннадия Зенченко Иван Сауэр познакомился с североказахстанским хлеборобом еще в начале 90-х. Сразу увидел в нем родственную душу, — говорит Иван Адамович. Высоко ценит его труд, а еще отмечает рвение, стремление, упорство, с которым Геннадий Зенченко шел к заветной цели.

Иван Сауэр, директор ТОО «Агрофирма «Родина», Акмолинская область:

— Он очень переживал, что сделал всю подготовительную работу. Завез даже дефицитный металл. К слову, в то трудное время его было нереально достать. Заложил фундамент проекту, но не мог получить разрешение на строительство. Его мечта не давала покоя. Он хотел осуществить данный проект.

Учитель продолжается в своем ученике. Глава еще одного агрогиганта СК Еркебулан Мамбетов начинал свой путь под руководством Геннадия Ивановича. После обретения Казахстаном независимости 5 лет работал в совхозе Новоникольском мастером-наладчиком, механиком, инженером. Тогда получил бесценный опыт. В 1998 году открыл собственное производство. По его словам, Герой Труда Казахстана Геннадий Зенченко оказал на него огромное влияние.

Еркебулан Мамбетов, директор КТ «Мамбетов и К»:

— Я приезжал к Геннадию Ивановичу, консультировался. И он мне говорил простыми словами: Еркебулан, если ты хочешь заботиться о людях, не воровать, то открывай КТ. Это полная ответственность. Все, что у меня получилось, это благодаря его советам. Думаю, память о нем будет жить

18 декабря 2016 Геннадия Ивановича не стало. Память о нем будет жить не только в его семье, но и в родном селе. Новый мост «Соединяя берега», который остался в наследство родному краю, сейчас служит символом терпения, трудолюбия, гордости о тех, кто посвятил жизнь во благо народа.

Абай Альжанов