Хоккеисты «Кулагера» расправились с ташкентским «Хумо»

В первой встрече с противниками из соседней страны «скакуны» показали блестящую, даже образцовую игру. Победили со счетом 3:1. Наши болельщики уже стали забывать о мрачной серии неудач, которая преследовала команду в этом сезоне. Голы в ворота ташкентской команды забили Филипп Святына, Евгений Попитич и Станислав Логинов.

Ребята набрали оптимальную форму, чтобы продолжать сезон разгромными победами. На следующий день узбекский коллектив снова попал под раздачу «скакунов». После стартовой сирены хозяева льда стали оказывать давление, прессинговать, но не забивали. Счет удалось открыть только под занавес первого периода. Дмитрий Исмагилов подловил на ошибке защитников и обвёл вражеского вратаря. На табло 1:0.

В следующей 20-минутке настал переломный момент. Гости взяли инициативу в свои клюшки. «Скакуны» чаще играли на отбой и защищались. Участились фолы и удаления. Молодые хоккеисты «Хумо» были хороши, быстро и широко атаковали. Они почувствовали, что могут совершить камбек. Однако неопытность дала о себе знать, и команды ушли на перерыв без забитых шайб.

Болельщики:

— Хорошо играют. Маленько собранности и дисциплины не хватает. Но отмечу, игра великолепная и мне нравится.

— Конечно, хочу, чтобы выиграл «Кулагер». Однозначно, играют слабее вчерашнего. Надеюсь, счет удержим.

— Думаю, наша команда победит. Счет будет 2-0, 3-0 — в таком роде.

В финальном отрезке молодые хоккеисты «Хумо» дрогнули. На 42 минуте бомбардир «скакунов» Денис Стасюк реализовал момент и наказал соперников за нерасторопность и небрежность в обороне. Немного спустя, гости сумели сократить отставание. Но наш форвард Филипп Святына развеял их мечты, установив комфортный счет 3-1.

Владимир Репин, нападающий ХК «Qulager»:

— Вчера игра тяжёлая была. Сегодня не менее трудная. У них молодая и очень быстрая команда. Поэтому мы старались проще действовать. Результат положительный, зачёт, правильно все сделали. Ошибки всегда есть, без них не бывает, конечно. Мы сделали их поменьше, поэтому и победили.

Седьмая победа подряд и 6 место в турнирной таблице. Поставленную задачу новый главный тренер Александр Троицкий выполняет по максимуму. До конца чемпионата осталось совсем немного. 21 и 22 декабря «Кулагеру» предстоит пройти испытание и сразиться с почти непобедимым «Арланом».

Абай Альжанов