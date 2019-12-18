Благотворительный утренник провели для детей с особыми потребностями

Новый год — время волшебства, доброты и исполнения желаний. Время, когда каждый мечтает о чуде, в чудеса, как известно, нужно верить. Маленькую сказку организовали для детей с ограниченными возможностями представители областной организации родителей и детей-инвалидов с детства.

Наталья Емельянова, председатель ОО «ОРИДИ»:

— Сегодня у нас утренник новогодний. Мы пригласили «королевство чудес». Они работают аниматорами с детьми нашими. Детям очень нравится. Также приехали спонсоры. Еще к нам придут Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат детям подарки.

Организаторы устроили настоящее сказочное представление, где главными героями стали Дедушка Мороз, его внучка Снегурочка, а также сказочные персонажи — гномы. Вместе с ними ребята кружатся в хороводе, танцуют, поют и играют.

Для Санжара Ануарбека новогодний праздник — один из самых любимых. В это время исполняются мечты. Встречая этот праздник, хочется, чтобы вокруг было много доброты, красоты и волшебства, — говорит юноша.

Санжар Ануарбек:

— Спасибо всем. Все очень понравилось. Все очень классно, играли, пели. Спасибо всем за подарки, спасибо за кулек.

В гости к ребятам зашли активисты Ассоциации рестораторов и отельеров. Они пришли не с пустыми руками, подарили сладкие кульки. Фрукты, баурсаки — угощений и развлечений в этот день было немало.

Анастасия Остертак