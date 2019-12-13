В Петропавловске пройдет ярмарка меховых изделий кировской фабрики «Белка»

В этом году декабрь балует североказахстанцев погодой. Но впереди еще большая часть зимы, рождественские и крещенские морозы. Поэтому тех, кто еще не успел хорошенько утеплиться, ждут на ярмарке меха.

Если вы не успели купить вместо старого пуховика новую шубу или просто хотите обновить зимний гардероб, здесь вам точно помогут подобрать нужный фасон. Изделия кировской фабрики «Белка» отличаются большим разнообразием и высоким качеством.

Сергей Котов, продавец-консультант:

— На каждую шубу должны быть кизы. Киз даёт сертификацию, что эта шуба именно натуральная. Во- вторых, чтобы посмотреть качество меха, мы взяли вот эту норковую шубу. Это мех скандинавский. Как я, вообще, узнал? Просто надо взять рукав, немножко его заломать, секунду-две подержать и отпустить. Вы видите, что мех не заломался, не видно. Это говорит, что качество меха тут высокое.

Найти свой размер с легкостью смогут как миниатюрные женщины, так и дамы с пышными формами. Здесь представлено около 600 моделей. Шубы норковые, мутоновые, лисьи, а еще меховые жилеты. Приятно удивят вас и цены.

Сергей Котов, продавец-консультант:

— Скидка идет до 30% на любой товар, как на норковую шубку, так и на лисичку. Цены на норковые изделия от 330 тысяч, мутоновые — от 70 тысяч. Ценовая категория зависит от качества меха, от пошива. Вначале более дорогие виды. Сырье из Скандинавии. Здесь из Норвегии, более дешевые. Шубы здесь очень красивые, глаза разбегаются, выбор хороший.

Тёплые, стильные, элегантные — это всё о меховых шубах фирмы «Белка Кировская». Выставка будет проходить только три дня. Покупателей ждут во Дворце молодежи 18 и 19 декабря. За новой шубкой можно приходить с 10 утра до 7 вечера.

Алена Хан