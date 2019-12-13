В медучреждениях СКО проведены проверки готовности к введению ОСМС

Тему внедрения обязательного социального медицинского страхования казахстанцы обсуждают несколько лет. Она волнует не только получателей медицинских услуг, но и тех, кто их оказывает.

Уже с 1 января жители страны смогут почувствовать нововведения. А пока во всех медицинских учреждениях проходят плановые проверки на готовность к переходу на ОСМС.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— То есть были просмотрены именно готовность поликлиник, регистратур, как они готовы на прием и оказание консультативной помощи, которые придут и обратятся за пакетом какой-либо медицинской помощи. Имеют ли они опыт и знания, могут ли они ответить на вопросы населения. Можно сказать, наш регион готов оказывать ОСМС .

Цифровизация, кадровый дефицит, обновление материально-технической базы. В этом году часть вопросов удалось решить. Почти в 2 раза больше стало молодых врачей, компьютеризированы почти 100% всех объектов здравоохранения, 78% медучреждений имеют бесперебойный доступ к интернету, хотя в начале года этот показатель был вдвое ниже.

Тимур Султангазиев , руководитель управления здравоохранения СКО:

— До конца 2020 года будет 100%. Это согласно плану КАЗАХТЕЛЕКОМА, МИСы были внедрены везде, электронные паспорта здоровья тоже, посты цифровой грамотности имеются тоже везде, внедрены электронные очереди, мобильные приложения.

В Северном Казахстане около 60 поставщиков медицинских услуг. Несмотря на то, что они говорят о готовности к внедрению реформы, риски того, что на первом этапе ОСМС будет работать не в полную силу, все же есть.

Это может быть связано со многими факторами: непониманием медработниками новых нормативно-правовых актов, недостаточной информированностью граждан и неготовностью инфраструктуры увеличивать объем медицинских услуг. В связи с этим 4 декабря министерство здравоохранения создало специальные штабы в каждом регионе.

Айжан Есмагамбетова, директор департамента политики общественного здравоохранения МЗ РК:

— Основная задача этих штабов — оперативно выявлять риски, реагировать на них, не допускать их. Оперативное реагирование на все риски предусмотрено работой этих штабов, штабы будут у нас выездные. Сегодня выехали все представители оперативных штабов. После нового года планируются выезды, раз в квартал мы будем частыми гостями в регионе.

С внедрением ОСМС объем финансирования медицинской помощи по республике будет увеличен почти до 1,5 трлн тенге. По области эта цифра будет на уровне 38 млрд тенге.

Анжелика Сычева