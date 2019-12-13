Новый центр семейной медицины открыли в Петропавловске

Быстрые, маневренные, современные. Первым делом глава региона ознакомился с пополнением медицинского автопарка. Три реанимобиля станут отличными помощниками петропавловским врачам, но самое главное пациентам.

Красивые снаружи, хорошо оснащенные внутри. В салоне находится все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи. Предшественников этих реанимобилей покупали в 2015-м, за это время они сильно износились и перестали отвечать всем современным требованиям.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Приобретали эти машины, цена 34,5 млн тенге, за три машины чуть больше 100 млн тенге. Это плоды комплексного плана. На базе мерседеса у нас еще не было машин, плюс дополнительно 18 машин хендаев приедут еще до конца года.

А это новый центр семейной медицины при городской поликлинике №1. Здесь обслуживают 6 участков. Столпотворений в коридорах, очередей к специалистам, скандалов из-за них здесь не бывает. Пациенты берут талоны в электронную очередь и спокойно ждут приема.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Приехали к Светлане Тимофеевне неожиданно, для проверки очереди, существует она или нет. Прошлись по кабинетам, по коридорам, огромное количество людей сидит. Это же всегда напряжение, здоровье теряют, находясь только в очереди.

Светлана Кашенцева, главный врач 1-ой городской поликлиники:

— 10 тысяч человек ушло сюда и кроме этого, у нас еще на Хромзаводе один участок, в Заречном и остался еще в Черемушках. Поэтому, конечно, разгрузилась немного очередь.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Планируем в Жас оркене организовать в следующем году на первом этаже жилого дома. Закроет ту сторону города.

У всех, кто прикреплен к новому центру семейной медицины при поликлинике №1, есть электронные паспорта здоровья. Это не просто очередное нововведение для галочки, а необходимость, которая даст о себе знать с введением обязательного социального медицинского страхования.

В паспорте отведен специальный раздел, есть также отдельные категории, чтобы быстро посмотреть историю болезни, со всеми обследованиями и анализами. Ждать того и другого ни маленьким, ни взрослым пациентам нового центра семейной медицины не придется, глава региона убедился в этом лично.

Не пришлось долго ждать приема врача и Ольге Мордвиновой. Женщина решила в конце года серьезно взяться за свое здоровье, пройти расширенное обследование, избавиться от того, что давно беспокоит.

Ольга Мордвинова, жительница г.Петропавловска:

— У меня сердце немного прихватило, колени очень сильно болят, я пришла к своему врачу лечащему, он мне дал направление. Я живу Подгорой, могу на автобусе доехать или пешком дойти. Здесь очень близко, удобно, мне очень нравится.

Нравится в новом центре семейной медицины и Гульмайре Каиркельдиной. С маленьким сыном на плановые, иногда и внеплановые приемы она ходит часто.

Гульмайра Каиркельдина, жительница г.Петропавловска:

— Мы болели, сейчас выздоровели, пришли на повторный прием. Я живу рядом, мне добираться не долго, 10 минут.

Кумар Аксакалов побывал также в процедурном и прививочном кабинетах, а еще в аптеке при новом центре семейной медицины. В 2019 на 1 млрд удалось увеличить финансирование на закуп льготных медицинских препаратов для населения.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы должны снизить количество людей, которые выражают недовольство в силу отсутствия бесплатного препарата. С каждым годом ситуация улучшается, максимально государство делает, чтобы обеспечить лекарствами, тут важен контроль.

Контроль ведется и за обеспечением жильем медицинских работников, особенно остро в квадратных метрах нуждаются молодые специалисты.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сто млн заложили, чтобы ста молодым врачам обеспечить первый взнос в Жилстройсбербанк, мы с руководителем управления здравоохранения на эту тему говорили, он сказал, что есть такие желающие приобрести жилье, мы первоначальный взнос готовы сделать. Под маленькие проценты на длительный срок. В планах у нас — строительство поликлиники в микрорайоне Береке. Плюс открытие таких центров здоровья, три есть, в планах открыть еще один центр, подбираем помещение соответствующее, оформляем документы.

Дарья Пышмынцева